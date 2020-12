Con motivo de la publicación del libro de Tina Turner, “Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good” (“La felicidad te sienta bien: una guía para cambiar tu vida”, en español), la activista feminista de 67 años Eve Ensler, conocida por el seudónimo de V, realizó una entrevista a la cantante, pues es la historia de este personaje la que la inspiró para escribir la obra teatral “The Vagina Monogues” (“Los monólogos de la vagina”), reportó The Guardian.

En su libro publicado este mes, la cantante, compositora y actriz de nacionalidad suiza y origen estadounidense Tina Turner contó cómo superó los pasajes más difíciles de su vida, como el abuso sexual que sufrió entre los 20 y 30 años, el abandono de su madre y sus enfermedades.

Su primer hijo, Craig, nació cuando aún se llamaba Anna Mae Bullock y tenía 18 años. Fue el primer embarazo forzoso a manos del saxofonista Raymond Hill. Después de dos años, su vida dio un giro y terminó casada con el hombre que no solo le atribuiría el nombre por el que todos la conocen, Tina Turner, sino también del que ella sería “propiedad”. Iker Turner, su manager y descubridor, llegó a ser su esposo, informó El Confidencial de España.

“El abuso que sufrí se había vuelto obvio para las personas que me rodeaban, y en diferentes momentos varios de ellos sugirieron que aprendiera sobre el budismo. Dijeron que me ayudaría a cambiar mi vida. Pensé que no tenía nada que perder, así que finalmente lo probé”, dijo a The Guardian.

En su libro, publicado por la editorial Harper Thorson, Turner cuenta que convertirse a la religión budista fue clave para la superación de todos sus traumas. Entre otros, experimentó en los últimos años desafíos médicos que aún la mantienen alerta: cáncer, presión arterial alta, un accidente cerebrovascular y vértigo.

“Hay un pasaje del filósofo budista Nichiren que me encanta: ‘Nam-myoho-renge-kyo es como el rugido de un león. Por tanto, ¿qué enfermedad puede ser un obstáculo?’. Nam-myoho-renge-kyo es otro nombre para la naturaleza iluminada que existe dentro de cada uno de nosotros, que es mucho más poderosa que cualquier obstáculo que podamos enfrentar”, explicó la reina del rock and roll nacida en Tennessee pero que adoptó la nacionalidad suiza a los 73 años para vivir su retiro en ese país.

V mencionó en la conversación la experiencia propia que tuvo con una madre “que no la quería”, pues Turner también había vivido lo mismo cuando tenía 11 años. En algunas otras entrevistas, la cantante dijo que nunca había sentido el calor maternal y tampoco un espacio familiar funcional.

“El rechazo de mi madre me llevó más tarde en la vida a buscar el amor en lugares que no eran buenos para mí. Pero con el tiempo, aprendí a amarme a mí misma y a revelar mi luz interior, que todos tenemos. Así es como he podido aceptar por completo todos los defectos e imperfecciones de mi vida, apreciar tanto los momentos difíciles como los buenos, y dejar atrás las heridas del pasado. Esa es la verdadera libertad”, expresó a The Guardian.

Sumado a la distancia que tenía con su madre, en la vida de Turner llegaron algunos episodios que no pudo sobrellevar por la gran carga emocional. De acuerdo con El Confidencial de España, luego de los abusos en su contra de su esposo Iker, ella intentó suicidarse. Fue una consecuencia proveniente del maltrato físico y psicológico propiciado por un marido que consumía drogas y hasta llegó a atentar contra su vida cuando ella finalmente lo abandonó.

A sus 81 años, Turner revela que la paz por fin llegó, pero no deja de ver atentamente lo que sucede a su alrededor. “En muchos sentidos, 2020 ha sido un año de descartar lo superficial para revelar realidades reales. La pandemia y otras cosas que han causado sufrimiento durante mucho tiempo se han vuelto muy claras para todos. Y esa claridad tiene valor, ya que sirve a nuestro crecimiento”, dijo una Tina Turner irreconocible.





EL GUION DE V

Eve Ensler, la dramaturga y activista escribió una obra teatral inspirada, entre otros, por el momento que experimentó en vivo la performance de Tina Turner. En el artículo de The Guardian, V se muestra entusiasmada por hablar por primera vez con su ídola.

“La primera vez que vi a Tina Turner en persona era una chica hippie de 16 años. No solo vi y escuché a la señorita Turner cantar Proud Mary en el Fillmore East en Nueva York, también la sentí en cada célula de mi cuerpo adolescente. (…) Supe instintivamente que había sufrido abusos y dolor. Los supervivientes tenemos una especie de radar”, escribió V.

La obra teatral “Los monólogos de la vagina” escrita por Ensler, que se representó en más de 140 países, es una inspiración que nace de sus episodios cuando era niña, por el acoso y abuso sexual de su padre desde los 5 años, contó a BBC el año pasado.

En su libro The Apology” (“La disculpa”, en español), la guionista escribe una carta ficticia de su padre, donde el hombre se disculpa con ella por hacerla pasar tantos momentos turbios. “Ahora con el movimiento #MeToo, me pregunto ¿dónde están los hombres? Nunca he escuchado a ningún hombre pedir unas disculpas auténticas, profundas y públicas”, había comentado a BBC en 2019.

