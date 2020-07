La cantante argentina, Tini Stoessel lanzó su nuevo single ‘Ella dice’, que ha sido todo un éxito. En tan solo un día de publicado el video en YouTube ya suma más de dos millones de reproducciones.

Sin embargo, la letra de la canción ha despertado suspicacias, pues parecería dirigida a su expareja, Sebastián Yatra y a su colega mexicana Danna Paola, quienes han sido relacionados últimamente.

“Ella dice que te quiere pero no te quiere como yo. Ella dice que te ama pero no te ama como yo”, dice la primera parte de la canción que acaba de lanzar la cantante argentina.

“Con ese beso que me diste, todas las cosas que me hiciste, la noche que me prometiste, sigo esperando y no llegaste, no viniste. Solo quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres”, dice en otra parte de la canción.

Sin embargo, en una reciente entrevista para el programa argentino ‘Telenoche’, la cantante señaló que la letra la escribió “hace mucho tiempo”, dejando entrever que no está dirigido para su expareja. Pero si te queda la duda, escucha la canción.