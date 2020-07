El anuncio de su separación, en mayo pasado, tomó a todos por sorpresa pues eran una de las parejas más queridas del ámbito musical internacional. Sin embargo, Tini Stoessel y Sebastián Yatra atravesaban por una crisis cuando empezó la cuarentena y estar separados solo empeoró todo.

Esta es la versión de la cantante argentina que, en una entrevista con la revista Gente, habló sobre qué fue lo realmente que provocó su ruptura con el colombiano, poniendo fin a los rumores que señalaban a Danna Paola como la responsable de su separación.

“Jamás voy a revelar qué fue lo que pasó entre nosotros. Es algo recontra íntimo. Pero era lo mejor para los dos, y es importante aclararlo. Cuando dos personas se quieren, una separación no es algo feliz. Pero voy a quedarme con los recuerdos más lindos de todo lo que tuvimos”, dijo la artista.

Tini Stoessel, de 23 años, explicó también lo importante que ha sido en su vida Sebastián Yatra, con quien estuvo durante un año. Indicó que fue una relación muy intensa y apasionada, y por ello ambos supieron que cortar por lo sano era lo mejor.

“Fue una historia de amor increíble, una historia que compartimos muy pasionalmente. No fue mucho tiempo quizás, pero fue intenso. Vivimos juntos cosas muy zarpadas: logros profesionales y personales. Y me quedo con todo eso tan hermoso”, manifestó.

La cantante argentina reveló que ella y Sebastián tenían planeado grabar durante tres meses una serie, tiempo que pensaban aprovechar para reconectarse como pareja pues ya sentían que atravesaban una crisis, pero el confinamiento por la pandemia de COVID-19 hizo que todo su panorama cambie.

“La cuarentena nos atrapó, a él en Colombia y a mí aquí (en Argentina). Y la distancia jamás ayuda, había necesidad charlar personalmente. Nos hubiese encantando que así fuera pero no tuvimos chance. Consideramos que lo más sano fue cortar. Y entender que, tal vez, ese era tiempo para aferrarnos a nuestras familias. Y vivir el cierre de ese modo”, explicó Tini.

Y contrario a lo que todos pensarían, el confinamiento ayudó a la intérprete a poder sobrellevar la ruptura amorosa. “En otra ocasión, yendo de un lado al otro entre shows y aeropuertos, no hubiese podido parar para hacer el duelo. Lo hubiese tapado con el ritmo del ir y venir, las obligaciones, los shows”, aseguró.

“Y después te encuentras llorando por ahí, de a ratos angustiada, por momentos triste. Porque eso pasa cuando no tienes el tiempo necesario y oportuno para conectarte contigo misma. En cambio, en este caso, enfrenté al duelo, lo atravesé como se debe. Y agradezco que haya sido así, cerca de mi familia y de mis amigas, llamándome todos los días”, agregó.

Finalmente, Tini Stoessel reiteró que el encierro por el COVID-19 le “sirvió para madurar personalmente. Atravesé todas y las más diversas emociones sin horarios de vuelo ni la prisa de algún show. Ya no hubo necesidad de tapar con actividades esos momentos en los que sientes que explotas. No me quedó otra que procesar lo que me pasa de un modo distinto, honesto, sin ruidos. Y me hizo crecer”.

VIDEO RECOMENDADO

Sebastián Yatra habló por primera vez sobre su ruptura amorosa con Tini Stoessel

Sebastián Yatra habló por primera vez sobre su ruptura amorosa con Tini Stoessel