Sin duda, “El Chavo del 8” es una de las series de televisión más vista de todos los tiempos, pues desde la primera vez que se emitió, allá por los años 70, muchas generaciones de diversas partes del mundo crecieron viendo cada uno de sus capítulos.

Cómo olvidar al Chavo, Quico, la Chilindrina, la Popis y Noño haciendo de las suyas y metiéndose en problemas. Si bien, los niños ponían esa cuota de humor, atrás no se quedaban Don Ramón, Doña Cloltilde, el Profesor Jirafales, el Señor Barriga, Don Jaimito y Doña Nieves.

Uno de los momentos que provocó muchas risas y un poco de desconcierto es el capítulo donde se ve al papá de Noño y a la ‘Vieja Chancluda’ muy juntos, tanto así que provocan la ira y decepción del ‘Maestro Longaniza’.

El Señor Barriga y Doña Florinda se muestran sorprendidos ante la llegada del Profesor Jirafales (Foto: Televisa)

¿LA INFIDELIDAD DE DOÑA FLORINDA?

Todo transcurre en la casa de Doña Florinda, hasta donde llegó el Señor Barriga, quien sin querer la moja. En su afán de resarcir lo que había hecho, le pide que se siente en el mueble mientras él con su pañuelo y de rodillas empieza a secarle la ropa.

Cuando está cogiéndole la mano y parece darle un beso, hace su aparición el Profesor Jirafales, quien queda desconcertado e indignado por lo que está viendo. “¡Ajajá! Los pillé infraganti”, dice muy enojado.

A pesar de que en todo momento Barriga intenta explicarle, el personaje interpretado por Rubén Aguirre no quiere escucharlo y se dirige a su amada para decirle que él siempre mostró un cariño sincero. “La vergüenza que me han hecho pasar no tiene nombre. ¡Qué vergüenza!”, le dice a Doña Florinda, a quien tampoco deja hablar y la llama “Doña Traidora”.

El Señor Barriga, de rodillas, limpiando la ropa a Doña Florinda (Foto: RCN)

Cuando por fin, el dueño de la vecindad puede defenderse le pide que no haga el ridículo y le comenta que él sólo trataba de limpiar a Florinda, al tiempo de aclarar que sólo ama y respeta a su esposa e hijo Ñoño.

Tras oírlo, Jirafales le pregunta a Florinda qué es lo que piensa y cuando ella le da la razón al Señor Barriga, la indignación del profesor crece más. “Sé cuándo he perdió, me voy con mi honra a salvo. No quiero saber nada”.

Al final, el ‘Maestro Longaniza’ abandona la casa de Florinda, quien se queda con Barriga, pero al darse cuenta de toda la confusión que se generó, llora desconsoladamente.