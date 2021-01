No es novedad que las telenovelas turcas tengan un enorme impacto en la audiencia latinoamericana, pero ahora también triunfan en Estados Unidos. Así lo demostró “Todo por mi hija”, la nueva telenovela de Telemundo que adquirió luego de que triunfara en varios países del mundo.

“Kızım” es el nombre original de esta telenovela, que presenta la historia de Öykü. Ella es una niña de ocho años que vive con una amiga de su mamá, a quien llama tía. Öykü sufre una enfermedad rara llamada Enfermedad de Niemann-Pick, por lo que ya no quiere cuidarla más por miedo a que se complique todo.

Por este motivo, ella la abandona, pero antes le da la dirección de su padre para que lo busque y viva con él. Su padre Demir es un irresponsable y delincuente que ya ha sido arrestado antes, pero que no sabe que tiene una hija. Junto a su pareja Candan deberán aprender a cuidar a Öykü una vez que viva con ellos.

Este drama ha llegado al corazón de muchos televidentes, pero más allá de la actriz turca Leyla Lydia que interpreta a Candan en la pantalla chica, muchos se identifican con la voz de Marlene Pérez, la dobladora en español de la protagonista del programa. ¿Cuál es su historia? Aquí te contamos un poco de ella.

MARLENE PÉREZ, LA VOZ EN ESPAÑOL DE CANDAN DE “TODO POR MI HIJA”

Marlene Pérez es de Santiago de Chile (Foto: Instagram)

La periodista, locutora comercial y actriz de doblaje Marlene Monserrat Pérez Weber nació el 26 de febrero de 1986 en Santiago de Chile. Ella estudió doblaje con Rosario Zamora en la escuela ProVoz y también afinó sus dotes como cantante. Su papel más conocido ha sido el de Atsuko “Akko” Kagari, de la franquicia “Little Witch Academia”.

Ella inició en el doblaje desde muy pequeña, con la serie infantil de “Garfield y sus amigos”. Así lo contó en una entrevista con la revista People en Español: “Bien chiquita dije: ‘Yo quiero hacer eso. Ese es mi sueño’”, confesó. Sin embargo, esto solo pasó a sus 26 años, cuando culminó sus estudios de doblaje.

“Seguía esta necesidad en mi corazón de cumplir mi sueño”, aseguró. “Hoy día me dedico casi por completo a hacer doblaje y estoy muy feliz. Estoy muy enamorada del oficio”. A casi sus 18 años de experiencia, un nuevo trabajo se le asomó por el horizonte: la habían llamado para hacer de Candan en la telenovela turca “Todo por mi hija”.

Candan es una veterinaria y se convertirá en la imagen materna de Oyku ( Foto: Telemundo)

“Me acuerdo perfecto del día que me llamaron para que fuera su voz. Yo había hecho a Leyla anteriormente en una película, entonces ya conocía su trabajo. Fue un verdadero honor que me pidieran seguir siendo su voz. La admiro mucho como actriz. Además de ser muy bonita, es muy talentosa, entonces siempre da gusto dar voz en español a actores tan profesionales”.

Además, contó que su método de preparación para un papel como el de Candan es ver más sobre la actriz a la que va a interpretar. Los actores de doblaje suelen fijarse en las expresiones, formas de hablar, cómo sonríen los actores a los que interpretan, su respiración y todos esos detalles para hacer un trabajo más profesional.

Marlene Pérez no es la excepción, así que cuando la llamaron para el trabajo decidió buscar todo el material que encontrara de Leyla Lydia para poder hacer mejor el doblaje. Por otro lado, también disfrutó mucho del proceso, ya que se sintió como la misma protagonista de la historia llena de humor, amor, sinceridad y ternura.

Marlene Pérez confesó que le gustó formar parte de la historia de "Todo por mi hija" (Foto: Instagram)

Por otro lado, lo que más se le complicó fue compenetrar con el ritmo de los personajes. Una frase, una pausa, son cosas que se arreglan con técnicas de doblaje, pero, como ella misma admite, cuesta al principio porque no conocen al personaje. “A la larga es algo que uno va dejando atrás y empieza a disfrutar con más soltura lo que hace”.

Finalmente, admitió en la entrevista que se sorprendió mucho cuando se enteró que el programa iba a transmitirse en Estados Unidos con su doblaje. Se alegró que haya una enorme comunidad latina allá que disfrute de su trabajo que ha hecho con mucho profesionalismo y corazón para todos.