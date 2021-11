El destacado actor estadounidense Tom Hanks confesó que la propuesta para viajar al espacio del multimillonario Jeff Bezos y su cohete Blue Origin le llegó, pero una poderosa razón lo motivó a rechazarla, ¿por qué? aquí habían millones de dólares en juego por un viaje de 12 minutos y te lo contamos al detalle.

El protagonista de ‘Forrest Gump’ estaba en la lista de ‘exclusivos invitados’ para participar en el lanzamiento, el mes pasado, ideado por el accionista de Amazon, que al final terminó realizando el canadiense William Shatner, estrella de ‘Star Trek’ a sus 90 años.

Tom Hanks rechazó el viaje para no pagar millonaria tarifa

Durante una reciente aparición en ‘Jimmy Kimmel Live!’, Tom Hanks habló sobre el viaje espacial luego que el anfitrión le preguntara: “¿Es cierto que Jeff Bezos te pidió que fueras al espacio antes que William Shatner?”.

El actor no tardó en responder: “Bueno, sí, siempre que yo pague (...) Y, ya sabes, costó 28 millones de dólares, o algo así (...) Me va bastante bien, Jimmy, estoy bien, pero no pagaré 28 millones de dólares”.

La razón para no pagar por ir al espacio

Tom Hanks, quien llegó al espacio televisivo para promocionar su nueva película ‘Finch’, agregó que un viaje de 12 minutos no ameritaba tremenda suma de dinero.

“Sabes qué, podríamos simular la experiencia de ir al espacio ahora mismo. Es un viaje de unos 12 minutos, ¿verdad?” e imitó el movimiento de un cohete mientras estaba en su silla. “No necesito gastar 28 millones para hacer eso”, agregó entre bromas.

Tom Hanks comenzó a hacer movimientos simulando estar en un cohete en un ambiente sin gravedad. (Foto: @JimmyKimmelLive / Twitter)

Tom Hanks no descarta viajar al espacio

Si bien en esta ocasión rechazó la propuesta de Jeff Bezos y su cohete Blue Origin, el ganador del Oscar aseguró que viajaría al espacio si es que esto no costara tanto dinero.

“Bueno, lo haría solo para disfrutar de esta experiencia y pretender que soy un multimillonario”, dijo.

Blue Origin fue lanzado al espacio en octubre con el actor William Shatner, capitán Kirk en ‘Star Trek’, a bordo y junto a él viajaron Audrey Powers, vicepresidenta de Misiones y Operaciones de Blue Origin, Glen de Vries, fundador de la empresa Metadata y Cris Boshuizen, fundador de Planet Labs y exingeniero de la NASA.