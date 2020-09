Tom Hanks ofreció una entrevista al programa “In Depth with Graham Bensinger” en la que reveló detalles poco conocidos de “Forrest Gump”, la taquillera película estrenada en 1994 y que lo consolidó como uno de los actores más importantes de Hollywood.

Durante la conversación, el actor indicó que tuvo que sacar dinero de su bolsillo financiar dos escenas de la exitosa cinta debido a que el estudio se negó a aumentarles el presupuesto para grabar la historia en nuevas locaciones.

La primera de ellas fue la carrera de Forrest Gump por todo Estados Unidos. Hanks recordó que Paramount había dicho que era demasiado costoso hacer esto, y luego que el director del filme no pudiera convencerlos de lo contrario, él se ofreció a ayudar.

“(Robert) Zemeckis me dijo: ‘Esta carrera va a costar X dólares’. No era barata. Y respondí: ‘Bueno’. Me dijo: ‘Hagamos algo. Tú y yo vamos a dividirnos la cantidad, y vamos a devolvérsela a Paramount’”, comentó el actor al recordar lo ocurrido.

“Dimos el dinero y podíamos filmar lo que queríamos, pero a cambio, le exigimos al estudio compartir los beneficios del filme en taquilla en un porcentaje más alto de lo estipulado en un principio. ‘Fabuloso, genial, hecho’, nos respondieron. Así que fue un trato que fue genial para nosotros también”, añadió.

Una situación similar ocurrió con otra escena. “Dijeron: ‘Por el clima no podemos obtener la cobertura del seguro’. Y Bob (Robert Zemekis) y yo dijimos, ‘Cubriremos el seguro’. Y lo hicimos”, dijo el intérprete que obtuvo su segundo Oscar gracias a su protagónico en la cinta.

Esta ‘jugada’ no pudo ser más perfecta y fructífera para Tom Hanks, quien terminó ganando un estimado de US$65 millones cuando la película se convirtió en un éxito -recaudó en todo el mundo US$677 millones- y que además que se llevó varios premios de la Academia.

