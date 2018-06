Tom Holland revela por accidente el nombre de la nueva película de 'Spiderman' [FOTOS]

Alista su regreso a la pantalla grande. El actor británico Tom Holland reveló, de manera casual, el nombre de la nueva entrega de ‘Spiderman’ tras el éxito en taquilla ‘Spiderman: Homecoming’.

Aunque no reveló mayores detalles de la historia, el actor se disculpó por no hacer grandes anuncios, pero manifestó su alegría al mostrar el nuevo libreto de la secuela de ‘Spiderman’ y dejar ver en la portada el título de la nueva entrega, el cual sería ‘Spiderman: Far From Home’ .

"Me quiero disculpar porque no puedo darles nuevas noticias de 'Spiderman 2' este fin de semana. Estoy un poco confundido porque morí (en "Infinity War") así que no sé cómo harán. Pero, acabo de recibir el nuevo guión de la película y estoy muy entusiasmado por leerlo", dijo el joven actor mostrando la portada de su iPad.

Esta filtración generó diversas reacciones entre los fans, sobre todo porque no revela nada trascendental de lo que pasará con su personaje tras ‘Avengers: Infinity War’ . Incluso, el mismo Tom Holland admitió estar confundido con lo que pasará con el héroe de Marvel.

Según The Hollywood Reporter, las grabaciones de 'Spiderman: Far From Home' comenzarán en las próximas semanas, y el estreno está previsto para principios de julio del 2019. Al igual que en la primera parte, será Jon Watts quien estará a cargo de la dirección. Cabe recordar que "Spiderman: Homecoming" logró recaudar más de US$880 millones.



