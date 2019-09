A sus 51 años, la estrella del skate Tony Hawk reveló que ya no lo reconocen en las calles | VIDEOS | FOTOS

Hablar de skate es hablar de Tony Hawk. El famosos skater norteamericano que durante la década del 90 alcanzó popularidad mundial por sus habilidades con la patineta y principalmente por una exitosa saga de videojuegos que llegó a todas partes del mundo, reveló en una entrevista que la gente ya no lo reconoce en las calles.



Ver a Tony Hawk con el skate era realmente impresionante y con la creación de Tony Hawk' Pro Skater, los videojugadores podían realizar maniobras increíbles. Fue tal el éxito del juego que logró vender más de 10 mil copias.



Pues bien, la fama que antes gozaba Tony Hawk, al parecer se esfumó. Resulta que el norteamericano reveló en una entrevista que en más de una oportunidad no ha sido reconocido por las calles, y que hasta en alguna ocasión le dijeron que 'se parecía a Tony Hawk'.

Resulta que una vez en un aeropuerto cuando un agente le pidió sus documentos le dijo: "Te apellidas Hawk, como el patinador Tony Hawk. Me pregunto que será de él" o en otra ocasión en una cabina de control le dijeron: "Estoy tratando de ver a quién te pareces antes de ver tu pasaporte... ¡A ese ciclista Armstrong! Ah, no, te pareces a ese patinador. E incluso llevas el mismo apellido. ¡Qué loco!



Tony Hawk añadió que en una bodega le dijeron que se parecía "a Tony Hawk, pero más joven", además, una persona que sí lo reconoció le dijo "que ya no era famoso".

Pese a que ahora tiene 51 años, Tony Hawk conserva la misma calidad con el skate y eso queda claro con los videos que comparte en sus redes sociales.



La saga de videojuegos Tony Hawk's Pro Skater se convirtió en un gran éxito por la posibilidad de realizar piruetas imposibles con el skate, con algunos de los mejores temas de los 90.