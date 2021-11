Transformers: Rise of the Beasts, la película que se grabó en Cusco, San Martín y Nueva York, fue postergada del 24 de junio de 2022 al 9 de junio de 2023, informó Paramount Pictures. El filme ha sido dirigido por Steven Caple Jr., y actúan Anthony Ramos y Dominique Fishback.

Según The Hollywood Reporter, la película, producida por Michael Bay, trata sobre la aventura de un trotamundos de los años 90 y mostrará a los Maximals, Predacons y Terrorcons a la batalla existente en tierra entre Autobots y Decepticons.

La franquicia de Transformers ha sido un éxito comercial para Paramount. La primera película llegó en 2007 y presentó a Shia LaBeouf como un adolescente que se encuentra en una batalla épica entre los Autobots y los Decepticons.

Luego, le siguieron varias secuelas y un spin-off: Transformers: Revenge of the Fallen, Transformers: Dark of the Moon, Transformers: Age of Extinction, Transformers: The Last Knight y Bumblebee.

OPTIMUS PRIME CHOCÓ CON TAXI EN CUSCO

La producción de Transformers estuvo grabando en las pistas de la ciudad imperial y Optimus Prime sufrió un incidente con un taxi.

Ambos automóviles intentaron cruzar una calle de la ciudad imperial, pero las calles estrechas de Cusco no lo permitieron.

“Esto ha sido un hecho bastante singular que no habría sido medido de una manera correcta por lo estrecho de las calles en Cusco”, señaló la conductora de Canal N el 19 de octubre.

