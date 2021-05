“Ugly Betty” es una serie de televisión estadounidense de comedia dramática desarrollada por Silvio Horta, que fue transmitida originalmente por ABC entre 2006 y 2010. La serie está basada en la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea” de Fernando Gaitán, que ha tenido muchas otras adaptaciones internacionales.

Gira en torno al personaje Betty Suarez, quien, a pesar de su falta de estilo, consigue un trabajo en una prestigiosa revista de moda. Fue producido por Silent H, Ventanarosa y Reveille Productions en asociación con ABC Studios, con Salma Hayek, Horta, Ben Silverman, Jose Tamez y Joel Fields como productores ejecutivos.

“Ugly Betty”, el programa, centrado en la industria de la moda, tuvo muchas estrellas invitadas relevantes. Cuando las estrellas invitadas aparecen en un programa que presenta un elenco que los espectadores ya adoran, la experiencia de visualización es increíblemente satisfactoria y esta serie cumplió en ambas cuentas y todas las expectativas de la audiencia.

Desde modelos y diseñadores que aparecían como ellos mismos, hasta actores conocidos que no pudieron evitar hacer que los espectadores comentaran en reconocimiento de la cara familiar que encajaba tan fácilmente en el colorido mundo de Mode. Las menciones de honores incluyen a Christine Baranski, Lainie Kazan, Martha Stuart, Gabrielle Union, Christian Siriano, entre otros.

LA 10 ESTRELLAS INVITADAS QUE APARECEN EN “UGLY BETTY”

10. Betty White

Temporada 2 “Bananas For Betty”. (Foto: Alamy)

Betty White fue víctima de una insensible Wilhelmina Slater en el episodio de la temporada 2 “Bananas For Betty”. Slater tomó el taxi de Betty White, confundiéndola con una anciana vestida de plástico, cerró la puerta con los dedos y tiró dinero en efectivo a la acera para cuidarla. “Bueno, obviamente no sabía que era Betty White. No soy un monstruo”. El incidente fue captado por la cámara y los intentos de Wilhelmina de reconciliarse fueron secuestrados por White ordeñando la disputa.

9. Octavia Spencer

Temporada 1 “Punch Out”. (Foto: Us Magazine)

Octavia Spencer apareció en la temporada 1 como la trabajadora social de Ignacio de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Constance Grady. En el episodio de la temporada 1 “Punch Out”, se revela que Constance fue despedida antes de tomar el caso de Ignacio y no lo había colocado en el sistema. La naturaleza de su trabajo significó trabajar en estrecha colaboración con las personas solo para no escuchar nada de ellas una vez que se convirtieron en ciudadanos. Esto llevó a Constance a una espiral durante su tiempo con Ignacio.

8.Vera Wang y Victoria Beckham’s

Temporada 2 “Un buen día para una boda elegante” (Foto: Pop Sugar)

Vera Wang y Victoria Beckham se interpretaron a sí mismas en el episodio de la temporada 2 “Un buen día para una boda elegante”. Vera apareció como la diseñadora de un original de Vera: el vestido de novia de Wilhelmina, mientras que a Victoria se le pidió que fuera la dama de honor de Wilhelmina. Wilhelmina no tomó a la ligera ser eclipsada por la Spice Girl, quien se robó el centro de atención. En la verdadera moda de Slater, encerró a Posh en la oficina del conserje y continuó con su boda.

7. Shakira

Temporada 4 “The Bahamas Triangle” (Foto: Instagram)

Shakira fue mencionada varias veces en el programa antes de aparecer finalmente en el episodio de la temporada 4 “The Bahamas Triangle” como ella misma. Betty ve que Shakira está en el mismo hotel que el personal de Mode y cuando las cosas van mal para la sesión de fotos, Betty tiene una idea. Ella le presenta a Shakira su historia de traje de baño de una pieza ajustada de Annette Kellerman para la edición “Fearless” después de que la cantante expresa que cada revista tiene una foto de bikini en la portada.

6. Adele

Temporada 3 “In The Stars” (Foto: Instagram)

Adele apareció en el episodio de la temporada 3 “In The Stars”, para Betty, Marc y la última asignación de Yeti de Matt. Actuó para el rodaje que también sirvió como la recepción de la boda de Daniel y Molly. La estrella estaba rodeada de planetas y extraterrestres, ya que el tema era la música y las ciencias físicas. La aparición de Adele en el programa fue provocada por el propio amor de America Ferrera por la cantante.

5. Salma Hayek

Hayek estuvo como productora de la serie. (Foto: Cannes)

Salma Hayek fue una de las productoras ejecutivas del programa. Apareció como Sofia Reyes, una autora conocida por empoderar a las mujeres y también la cabeza editorial de la revista MYW. Desde el primer episodio en el que estuvo, Reyes acompañó a Daniel Meade como parte de su artículo “From Fling To Ring In 60 Days”. Hayek también apareció como enfermera en la telenovela que Ignacio vio al principio de la temporada 1.

4. Lucy Liu

Temporada 1 "The Chin". (Foto: Nino Muñoz/CBS)

Lucy Liu apareció en dos episodios durante la temporada 1 como la principal abogada Grace Chin, también conocida como “The Chin”. Grace fue plantada por Daniel en la universidad después de que él le prometió que la llevaría al Kegger de Año Nuevo de Sigma Phi en el segundo año si ella lo ayudaba a aprobar Criminología. “Bueno, en la escuela era un desastre. Tenía aparatos ortopédicos y anteojos y este cabello loco ...” Grace accedió a tomar el caso de Bradford Meade después de rechazar inicialmente a Daniel.

3. Kathy Najimy

Temporada 4 “Million Dollar Smile” (Foto: Alamy)

Kathy Najimy como una adición al reparto le da un toque extra de fantasía al episodio de la temporada 4 “Million Dollar Smile”. Najimy aparece como el ortodoncista de Betty, el Dr. Frankel, y la guía de Betty en su estado de sueño del universo alternativo. Frankel le muestra a Betty cómo habría sido su vida sin aparatos ortopédicos, mostrándole que su compasión por los demás surgió de sus dificultades. El Dr. Frankel está allí cuando los frenillos de Betty quedan atrapados en el Million Dollar Bra y es quien finalmente le quita los frenillos de Betty.

2. Naomi Campbell

Temporada 2 “Jump”. (Foto: Instagram)

Naomi Campbell apareció en el episodio de la temporada 2 “Jump”, como jugadora en el juego anual Mode vs Elle Softball en beneficio de la caridad. Bateando por el equipo de Elle, tomó el bate y dijo “no te preocupes cariño. Manejo este bate con amor”, antes de sacar su teléfono y hacer que todos se agacharan mientras respondía una llamada de Bono. “Ahora no, cariño. Estoy jugando al cricket.”

1. Victor Garber

Temporada 2 “Grin and Bear It”. (Foto: Instagram)

Victor Garber apareció en el episodio de la temporada 2 “Grin and Bear It”, como el profesor de escritura de Betty, el profesor Barrett. Barrett era un personaje serio, sarcástico, intimidante y desagradable que esperaba una escritura profunda en lugar de historias emocionalmente atrofiadas. El miedo de Betty la llevó a plagiar un envío escrito para Mode y leerlo como si fuera suyo.