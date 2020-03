Este domingo 8 de marzo se celebra el “Día Internacional de la Mujer” y se conmemorará la lucha de todas aquellas mujeres que no descansaron hasta conquistar sus derechos que hoy millones de féminas gozan.

En esta fecha son muchas las mujeres que saldrán a las calles a protestar contra la violencia de género y exigir que se implementen leyes más severas para frenar los feminicidios y violencia constante del que son víctimas las mujeres de todas la edades en todo el mundo.

En México, las medidas serán mucho más extremas, ya que que han planteado para este 9 de marzo la campaña “Un día sin mujeres”. Para esta fecha, muchas se han puesto de acuerdo y han coordinado no ir a trabajar, no ir a estudiar, no salir de compras, no usar las redes sociales y demostrar que las mujeres son importantes para la economía y la sociedad de este país.

La iniciativa surgió debido a la ola de asesinatos de mujeres y niñas en México, así que son muchos los colectivos feministas, empresarias, estudiantes y hasta famosas han decidido sumarse a este evento para concientizar a todos sobre la problemática que están viviendo.

¿QUÉ FAMOSAS SE SUMARÁN A “UN DÍA SIN MUJERES”?

Desde su inicio, muchas famosas se sumaron a estas importantes iniciativas. Incluso, las mujeres no trabajarán en sus respectivos programas de radio y televisión.

La lista de celebridades que forman parte de este movimiento es muy extensa; en ella se incluyen nombres como Maribel Guardia, Andrea Legarreta, Natalia Lafourcade, Mont Laferte, Ariadne Díaz, Esmeralda Pimentel, Rebecca Jones, Vanessa Bauche, Paulina Goto, Natalia Téllez, Cecilia Suárez, Carmen Salinas, Bárbara del Regil y Angelique Boyer.

Natalia Lafourcade se une a la campaña "Un día sin mexicanas" (Foto: Instagram)

“El nueve nadie se mueve, ese día no haré nada. No voy a darle importancia a las redes sociales, no saldré y no voy a consumir nada. Ese día debemos otorgarnos merito por lo que día a día hacemos las mujeres”, mencionó Angelique Boyer a los medios de comunicación.

La actriz Vanessa Bauche es una de las promotoras del evento y ha declarado como se siente al respecto.

“La realidad es que las mujeres no importamos visibles, entonces a ver si cobramos importancia invisibles”, mencionó Bauche al diario mexicano El Universal.

Itati Cantoral también se ha pronunciado a través de sus redes sociales, ya que grabo un video de tan solo 15 segundos y exige que de detenga la violencia contra la mujer.

“Mexico, ya basta de violencia. México no estamos pintadas”, dice la actriz mientras se pinta los labios de rojo y marca una X en su mejilla.

Este corto clip ha tenido más de 160 mil reproducciones y cientos de comentarios que la felicitaron por sumarse a la lucha diaria en contra de la violencia de género.

Itati Cantoral se pronuncia sobre la violencia de género

También se sumaron Galilea Montijo, Ella Velden, Regina Blandón, Julieta Venegas, Lucía Méndez, Susana Zabaleta, Montserrat Olivier, Itatí Cantoral, Leticia Calderón, Luz Elena González, Paty Cantú, Zuria Vega, Grettel Valdez, Marimar Vega, Joy Huerta, Aylín Mujica, Eréndira Ibarra y Fernanda Castillo, por mencionar solo a algunas. Incluso, algunos hombres como Diego Luna, Luis Gerardo Méndez y Ricky Martin se han pronunciado a favor de esta campaña.

¿CUÁNTO COSTARÁ UN DÍA SIN MUERES EN MÉXICO?

El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico de México, José Luis de la Cruz, señala que grupos financieros y empresariales estiman que el paro de mujeres costará al menos un millón de dólares, y una reducción de hasta una décima del PIB de México.

