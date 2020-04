El rapero Kanye West brindó una entrevista para la revista GQ donde habló sobre la muerte de uno de sus mejores amigos, Kobe Bryant. Como se recuerda, el ícono de la NBA sufrió un terrible accidente el 26 de enero en California, Estados Unidos, en el que perdió la vida.

“Kobe era uno de mis mejores amigos”, inició el cantante. Ambos tuvieron una amistad que fue creciendo con el paso de los años. “La forma en que Kobe diría que todos tenemos que unirnos y ganar este campeonato es la forma en que veo la vida ahora. A un infinito, otro final", añade.

West afirma que ambos tenían una gran admiración por el otro. "Este es un cambio de juego para mí. Él era la versión de baloncesto de mí, y yo era la versión de rap de él, ¡y eso es un hecho!”, comentó el rapero.

La amistad entre el deportista y el rapero nació años después que protagonizaran comerciales para Nike. Ambos se sentaron en la cancha de juego de los Lakers y fueron vistos en Los Ángeles, a Kobe e gustó la canción “All Day” de Kanye.

La muerte de Bryant sorprendió a West y afirma que al inicio sentía que las cosas no le iban bien. Es más, considera que aún no están en un buen momento. “Y ahora es como, sí, podría haber tenido fama de gritar sobre las cosas, pero no estoy tomando ningún lío por una respuesta ahora”, agregó.

