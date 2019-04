“La Usurpadora”: Sandra Echeverría aseguró que no imitará a Gaby Spanic en la telenovela | FOTOS

La actriz mexicana Sandra Echeverría, recordada por su participación en “Cambio de ruta” y “El clon”, será la encargada de protagonizar el remake de la telenovela “La Usurpadora ”. Ella dará vida al papel que catapultó a la fama a Gaby Spanic en 1998.

Sin embargo, pese a ser una historia muy famosa, la también cantante señaló que no recuerda la trama de la producción original y que por ende no imitará lo hecho por la actriz y ex reina de belleza venezolana.

."No me acuerdo (de 'La Usurpadora'), yo estaba muy chiquita. Me acuerdo de haberla visto, que era hermosa, que fue un hit, pero no recordaba ni siquiera la historia. Pero mejor, así hago mi versión. No imito a nadie", contó en una reciente entrevista a Infobae.

Asimismo, Sandra Echeverría hizo hincapié en que quiere realizar su propia versión del personaje para que así la gente pueda recordarla a futuro.

"No estoy tratando de hacer ninguna comparación con Gaby Spanic, simplemente estoy tratando de hacer mi versión", reveló la actriz mexicana.

Otros actores que actuarán en “La Usurpadora” serán Arap Bethke, Andrés Palacios, Germán Bracco, Queta Lavat, Daniela Schmidt, Montserrat Marañón, Macarena Oz, Ana Bertha Espin, Juan Carlos Barreto y Verónica Terán.

Recordemos que “La Usurpadora” narra la vida de Paola Bracho y Paulina Martínez, gemelas separadas al nacer que llevan vidas paralelas. Por un lado, Paola está casada con un hombre millonario (en la nueva versión será el presidente del país), pero que frecuentemente se escapa con sus amantes.

Por su parte, Paulina creció de manera humilde. Un día ambas se encuentran, y Paola decide utilizar a su hermana para que ocupe su lugar mientras ella se fuga. Los problemas se desencadenan cuando Carlos Bracho se enamora de la gemela equivocada.