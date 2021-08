Vanessa Guzmán es una reconocida actriz de telenovelas y durante los años 90 alcanzó gran fama al coronarse como Nuestra Belleza México y participar en el Miss Universo 1996. Hoy con 45 años, la artista ha vuelto a causar sorpresa entre todos los mexicanos al ganar un concurso de fisicoculturismo. Pero, ¿Cómo ha sido esta transformación de su cuerpo? Aquí te lo contamos.

Vanessa Guzmán es conocida entre sus más cercanos seguidores y amigos por ser una actriz muy disciplinada, pues en todas las producciones que participó en Televisa era una de las primeras en acudir a los llamados para grabar sus escenas.

Es así que la actriz mexicana ha llevado su vida y tras varios años al frente de la pantalla chica, decidió hacer un alto a sus planes actorales y, ante una inesperada pandemia de la COVID-19, decidió trabajar en lo que más le gusta: su cuerpo.

Es así que desde mediados del 2019, tras el fin de las grabaciones de la telenovela ‘Soltero con hijas’, Vanessa Guzmán decidió darle rienda suelta a su otra gran pasión: el deporte y es así que a partir de esa fecha transformó su vida al mantener su objetivo en su cuerpo. Sus horas de entrenamiento empezaban a ver sus primeros frutos, también cambió su alimentación para lograr cambios que se vieron el pasado domingo.

Vanessa Guzmán ¡Transformó Totalmente Su Físico!

A través de sus redes sociales, Vanessa compartió su día día y cómo se fue dando su cambio físico. Los músculos empezaron a aparecer más marcados y ella los lucía orgullosa.

Vanessa Guzmán ha ganado tres medallas durante un concurso de fisicoculturismo realizado en Puerto Vallarta: obteniendo el primer lugar en el Open Clase C, el primer premio en Masters y el tercer lugar en novata, según detalló la actriz en la fotografía en la que se le puede ver posando en un revelador bikini azul, presumiendo orgullosa sus tres medallas colgadas al cuello.

Según propias palabras de la actriz, durante muchos años tuvo que poner un alto a su intención de convertirse en una ‘chica fitness’ debido a que era actriz exclusiva de Televisa y tenía que conservar aún una imagen que tenía ciertos estándares que su contrato le pedía cumplir.

Sin embargo, tras el fin de su contrato, Vanessa se metió de lleno a su entrenamiento y preparación física. “Aquí sudando la gota gorda, se acerca la meta, se acerca el objetivo y lo único que queda es preparase muy fuerte para eso. Se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo…”, dijo en un video que compartió hace unas semanas en el que se dejó ver de lo más plena haciendo ejercicio.

Vanessa Guzmán, la actriz mexicana que cambió las telenovelas por el fisicoculturismo

“Quise realizarme en lo personal y quitarme esa cosquillita que hace muchos años tenía de participar y de concursar en eventos de fisicoculturismo”, contó en ‘Ventaneando’ y agregó que después de dos intentos por participar, la tercera fue la vencida.

“La primera estuve a nada de hacerlo y salió el proyecto de la última telenovela con la que regresé a México (Soltero con Hijas). Cuando regreso a Estados Unidos y lo quiero volver a intentar me da covid”, recalcó la actriz de telenovelas

Tras su recuperación la actriz comenzó a prepararse: “Estoy buscando mi carnet profesional que me acredita como atleta profesional a nivel internacional, para ello pues hay que participar en diferentes competencias y he decidido hacerlo por México”.

CALLA A SUS CRÍTICOS

Desde el inicio de su carrera la guapa actriz ha tenido que lidiar con las críticas y ahora en redes sociales aún más, ya que desde que se notó el cambio físico que ha demostrado ha tenido que lidiar con los ataques, pero lejos de sentirse mal, Guzmán no dudó en mostrarse enteramente orgullosa de este proceso personal. “A toda la gente que me odia, que me critica, gracias triples porque me hacen más fuerte cada vez…”, comentó, para luego hacer énfasis en lo satisfactorio que le ha resultado recorrer este camino. “El objetivo está muy cerca, Dios quiera y se cumpla y si no, seguimos preparándonos hasta lograrlo. Si quieres puedes. Y tú, ¿logras lo que te propones?”, dijo sin dar mayores explicaciones.

Vanessa Guzmán, la actriz mexicana que cambió las telenovelas por el fisicoculturismo

LUCHA CONTRA SUS DEMONIOS

Antes de protagonizar ‘Soltero con hijas’ (2019), Vanessa Guzmán se encontraba desaparecida y muchos de sus fanáticos no se explicaban la ausencia de la actriz de la pantalla chica, donde había protagonizado memorables papeles como en ‘Atrévete a soñar’ y ‘Entre el Amor y el Odio’.

En una entrevista a ‘Cuéntamelo Ya’, la artista mexicana explicó su ausencia de la pantalla chica. “Fue un retiro forzoso, un retiro que me llevó a romper lazos muy importantes, y sin embargo pues hay que procesarlos. Nunca me vi tan vulnerable en mi vida pero había que salir adelante y levantarse, como referente para otras personas también y me dediqué ese tiempo para mí…”

Vanessa Guzmán, la actriz mexicana que cambió las telenovelas por el fisicoculturismo

CARRERA COMO ACTRIZ

Inició su carrera dentro del mundo de la farándula, su debut dentro de la pantalla chica lo realizó como conductora en el programa de variedades Al Ritmo de la Noche, al lado de Jorge Ortiz de Pinedo.

En 1999 recibió su primera oportunidad para participar dentro del mundo de las telenovelas, Tres Mujeres (1999), Carita de Ángel (2000), Siempre te Amaré (2000) Aventuras en el Tiempo y Entre el Amor y el Odio son algunas de los melodramas en los cuales la chihuahuense demostró su calidad histriónica.

Otros trabajos realizados por Guzmán son la radionovela La Herencia, así como la puesta en escena Mi Mujer se llama Mauricio y la cinta 16 en la Lista.

La actriz sostuvo un matrimonio con el actor Eduardo Rodríguez, con quien procreó un hijo de nombre José Eduardo.

En 2004 Vanessa participa en la producción de Lucero Suárez titulada Amar Otra Vez , en donde interpreta el personaje de Verónica.

En 2005, Vanessa interpreta el papel de ‘Perla’, en la telenovela Alborada.