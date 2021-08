Vanessa Guzmán ha pasado un cambio corporal increíble para cumplir su sueño de ser fisicoculturista y representar a su país. Sin embargo, fue criticada en redes sociales por su nuevo físico.

La protagonista de “Soltero con hijas” resaltó las críticas y lamentó que comparen su aspecto con uno masculino.

“No quiero ser ofensiva, pero tristemente la mayor parte que critica es la gente que menos se cuida, que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte”, comentó a la revista TVNotas.

“A las mujeres que atacan siempre les digo: ‘¿Me veo como hombre?’ Tal vez me estás comparando con tu esposo y ojalá esté como yo’. Lo que más me llega a doler es que la crítica viene de los mexicanos”, añadió en referencia que ganó una medalla a nombre de su país..

Finalmente, la actriz y ex Miss México pidió a las personas que alejen el los comentarios negativos de su vida. Además, que ahora recuperará un poco de peso, pues llegó a 61 kilos para la competencia.

“No por cien personas que me critiquen voy a dejar de hacer ejercicio y lucir como luzco […] En el nivel físico que estoy ahorita no se puede vivir y es importante que la gente lo sepa, por eso hay que recuperar un poco, pero sin pasarnos, porque tengo el compromiso de la siguiente competencia”, sentenció.

