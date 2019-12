Cada vez son más las personas que están adaptando un nuevo estilo de vida y dejando de consumir carne. Ya sea por ética, salud o por el medio ambiente, lo cierto es que sus hábitos de consumo han variado de manera considerable y en algunos casos, radicalmente.

Si bien, el vegetarianismo es el régimen alimentario que tiene como principio dejar de comer cualquier tipo de carne y pescado; el veganismo va más allá, pues tiene como filosofía abstenerse del uso de productos y servicios de origen animal, ya sea para alimentación, vestimenta, medicamentos, cosméticos, transporte, experimentos, ayuda en el trabajo o entretenimiento, a excepción en este último caso de los animales de compañía.

A continuación, el portal People en español da a conocer qué estrellas de telenovelas tienen este estilo de vida sano y libre de toda crueldad, como le denominan.

MICHELLE RENAUD

La actriz mexicana de 31 años, Michelle Renaud, señala que a pesar de que antes comía animales, de un momento a otro se puso a reflexionar sobre el maltrato que se les daba a otros seres vivos que no eran considerados mascotas. Desde ese momento, vio el mundo de una manera distinta; además, dice que, si le concedieran un poder para cambiar el mundo, haría que todos se conviertan veganos.

“Es muy importante que entendamos que todas las vidas son importantes, no solamente la de los humanos, sino las de cualquier especie (…), creo que el ser humano tiene la capacidad de poder comer, vestir y vivir sin hacerle daño a ningún ser vivo (…). A mí me educaron como a todos a comer animales hasta que en un día hice consciencia y dije: ‘¿por qué me voy a comer este cerdo si jamás me comería un perro si son iguales, sienten y quieren vivir igual que yo? Hice conciencia y ya nunca más pude volver a comer a animales”, dijo la protagonista de “La reina soy yo”.

Renaud debutó cuando era una niña con la telenovela Ángeles sin paraíso. En 2006 trabajó en Rebelde, donde interpretó a Michelle Pineda (Foto: Instagram)

ELYFER TORRES

La actriz mexicana de 22 años, Elyfer Torres, protagonista de la novela “Betty en NY”, escogió este estilo de vida hace unos meses y está decidida a ser vegana por el resto de sus días.

“Es un compromiso que hice con el planeta, conmigo, con mi salud y con los animales”, reconoce la estrella de Telemundo, quien también es cantante.

Elyfer Torres es una actriz y cantante mexicana. En 2019 debutó en Estados Unidos como protagonista de Betty en NY de Telemundo (Foto: Instagram)

CARMEN VILLALOBOS

Carmen Villalobos, estrella de Telemundo con la telenovela “El final del paraíso”, contó que aún no es vegana, pero ha empezado a dejar de consumir algunos alimentos y que desde hace un año está en proceso de ser vegetariana, aunque es una tarea complicada.

“Es un proceso difícil sobre todo cuando toda tu vida has sido carnívora. Tengo que confesar que hace un año no como pollo, eso fue lo primero que dejé; lo segundo que quiero dejar es la carne, [pero] me cuesta y muy de vez en cuando la como; y el pescado sí lo sigo comiendo. Lácteos y todos los derivados de la leche no volví a comer”, menciona la actriz colombiana, quien está cambiando su vida porque no quiere más sufrimiento ni dolor en otros seres vivos.

Carmen Villalobos es una actriz colombiana conocida por su interpretación protagonista como Catalina Santana en la telenovela Sin senos no hay paraíso en el año 2008 (Foto: Instagram)

MAJIDA ISSA

La actriz colombiana de 38 años, Majida Issa, popular por ser la villana en “Sin seños si hay paraíso”, dijo que cambió su estilo de vida, pero por temas de salud, pues tras haberse realizado exámenes por espacio de un año se determinó que no procesaba la proteína animal.

“Yo soy vegetariana, no soy vegana (…). Desde que dejé de comer carnes me cambió la vida completa, mi salud mejoró al 100% de un día para otro, entonces digamos que no me costó trabajo el cambio porque vi los resultados inmediatamente, pero a medida que fui entendiendo lo positivo de ese cambio fui averiguando y entiendo muchas más cosas. Ahora lo hago también de una manera consciente por lo que pasa en nuestro planeta, lo que significa la ganadería y lo que le afecta a la Tierra”, manifestó la también cantante.

Majida Issa es reconocida por su papel de Yesica Beltrán "La Diabla" en las tres temporadas de la exitosa serie Sin senos sí hay paraíso (Foto: AFP)

LIVIA BRITO

La actriz cubana de 33 años, Livia Brito, hace un año que se convirtió en vegana y aunque temía por algunos cambios que pudiera sufrir, todo le resultó bien.

“Yo comía mucha carne, comía mucho pescado, comía muchísimo pollo, pero no me descompensé para nada. Hay muchísimos alimentos que suplen la carne y que tienen muchísima proteína”, dijo la protagonista de “Muchacha italiana viene a casarse” y “La piloto”.