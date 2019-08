María Conchita Alonso sobre los delincuentes venezolanos que llegan a Perú: "Denle palo, tortúrenlo y regrésenlos"

María Conchita Alonso, actriz venezolana nacionalizada estadounidense, se encuentra en Lima con motivo del estreno de la película 'He matado a mi marido', donde actúa. La artista fue consultada sobre la crisis de los migrantes venezolanos que llegan a distintos países de Latinoamérica, entre ellos, Perú.

"En Venezuela ya no se puede hacer nada. En Venezuela llegó lo que Fidel Castro quería que llegara que es el comunismo y la destrucción. Eso quería hacer él en toda Latinoamérica hasta llegar a Estados Unidos. Por eso, si en Estados Unidos no se ponen las pilas va a llegar el comunismo y por eso estoy de acuerdo con Trump, aunque a veces hace y dice cosas que no debe. La política es una porquería", dijo María Conchita Alonso en declaraciones a RPP.



María Conchita Alonso también se refirió a los delincuentes venezolanos que llegan a los países sudamericanos. La actriz indicó que los criminales llaneros son enviados por el régimen de Nicolás Maduro.



"Sí, esos (delincuentes) son los que manda el régimen venezolano para jo.... (...) Cuando agarren a uno, denle palo, tortúrenlo y regrésenlos a Venezuela, estamos seguros que son enviados por el régimen de Nicolás Masburro, son más los buenos que los malos", indicó Maria Conchita Alonso al diario Ojo.



María Conchita Alonso agregó que si "el comunismo" no entraba a Venezuela, los delincuentes "no salían".



"Los venezolanos se han ido, y se ha ido gente educada, profesional, que no se hubieran ido de Venezuela si no hubiera llegado este caos”, concluyó María Conchita Alonso.