Venezuela Aid Live: Luis Fonsi comenzó show cantando “Despacito” | VIDEO

Era uno de los shows más esperados del festival Venezuela Aid Live y no desentonó. El cantante puertorriqueño Luis Fonsi abrió su concierto con uno de sus temas más exitosos “Despacito”.

Antes de subir al escenario, ya se escuchaba el punteo de la guitarra al ritmo de la intro de “Despacito”, hecho que evidenció la participación de Luis Fonsi, quien al salir a escena saludó efusivamente al público y fue recibido con aplausos.

Al grito de “¡Viva Venezuela!”, Luis Fonsi hizo su aparición sobre el escenario para interpretar el tema que popularizó con Daddy Yankee en verano del 2017. Al terminar de cantar, el músico agradeció al público por acompañarlo en los coros.

“Muchas gracias, Cúcuta. Muy buenas tardes, es para nosotros un privilegio ser parte de un día tan histórico, de poder estar aquí uniendo al mundo entero a través de la música, de amor y paz”, exclamó Luis Fonsi.

“A mi Venezuela querida, a todos los venezolanos que nos están viendo en todas partes del mundo sepan que no están solos, estamos con ustedes y, como dice esta canción, no nos vamos a dar por vencidos”, agregó Luis Fonsi antes de interpretar su segundo tema “No me doy por vencido”.

“Libertad para Venezuela. Que Dios me los bendiga. Estamos con ustedes mi gente linda y no nos vamos a dar por vencidos”, dijo Luis Fonsi antes de abandonar el escenario para dar paso a Juan Luis Guerra en el Venezuela Aid Live, festival que se desarrolla en Cúcuta, frontera entre Colombia y Venezuela.