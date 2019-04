Game of Thrones EN VIVO VÍA HBO señal gratis en Latinoamérica para que fans vean GRATIS el primer capítulo

GOT EN VIVO | GAME OF THRONES | TEMPORADA FINAL | HBO ONLINE| Ante la enorme expectativa generada por el estreno de la última temporada de “Game of Thrones”, HBO liberó su señal en Latinoamérica para que todos los fans puedan deleitarse con el inicio del fin de la serie.

Desde el viernes 12 de abril, los operadores de cables de América Latina liberado toda la programación de HBO. Los televidentes se enteraron este sábado del acceso a la señal y dieron cuenta de ello en redes sociales.

" Movistar TV ha liberado HBO desde ayer hasta mañana a la medianoche", declaró esta tarde un vocero de Movistar Perú. La operadora Direc TV también confirmó en Twitter la apertura de esta señal. En tanto, los clientes de Claro TV celebraron similar anuncio que les permitirá ver gratis el primer episodio de la octava temporada de GOT el domingo desde las 8:00 p.m.

En diversas compañías de televisión por cable en Latinoamérica, se debe pagar por la suscripción al canal HBO. Sin embargo, debido a la fiebre que ha causado la octava y última temporada de “Game of Thrones”, HBO ha desbloqueado su canal para que todos los fanáticos se deleiten con la aclamada serie.

La cita para el estreno del primer episodio del final de “ Game of Thrones” es el domingo 14 de abril de 2019.



Estos son los horarios de Latinoamérica para ver el estreno de la última entrega de “Game of Thrones”

Perú: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.