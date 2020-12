Verónica Castro anunció hace unos meses que se retiraba del espectáculo. Sin embargo, el debut de su hijo, Michel, como director de fotografía hizo que se le pueda volver a ver en el cine con la película “Dime cuando tú”.

Para la presentación de la cinta, que se estrena el 25 de diciembre, Castro habló un poco del personaje que interpretó, el cual le habría generado problemas por la caracterización.

La madre de Christian Castro dará vida a una persona de la tercera edad, hecho por el que las maquillistas tuvieron que transformarla. Por ello, la actriz de “Rosa Salvaje” bromeó con que la pandemia de coronavirus dejó algunos estragos en su cuerpo.

“Me sentía muy vieja con el personaje, esas maquillistas me hicieron ahí cosas y luego me pusieron pelucas, pero mírenme ahora: no necesité ni pelucas ni arrugas o nada, así me trajo la pandemia”, señaló El Universal.

Además, la estrella mexicana de 68 años afirmó que Michel, su hijo, es quien le da mayor compañía en estos momentos.

“Es una parte importante de mi vida Michel, el que me cuida, el que me protege, el que me lleva, que me trae. Ya es lo único que me quedó de mi familia, porque mi otro hijo (Christian Castro) está en Estados Unidos, difícilmente viene”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Nieta de Verónica Castro se contacta con su famosa abuela tras terremoto en México

Nieta de Verónica Castro se contacta con su famosa abuela tras terremoto en México