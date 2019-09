Verónica Castro se retira de los escenarios tras polémica por 'boda' con Yolanda Andrade

La actriz mexicana Verónica Castro anunció su retiro de los escenarios después de 53 años debido a la polémica que se generó con Yolanda Andrade , quien aseguró que tuvo un romance con ella y hasta que se casaron simbólicamente.

Como se recuerda, Yolanda Andrade generó un escándalo en México al afirmar que se casó con Verónica Castro. La actriz puso el grito al cielo y negó las afirmaciones a tal punto de anunciar que se retira del mundo artístico.

Verónica Castro usó sus redes sociales para enviar un mensaje con el que preocupó a sus seguidores al dar a conocer que se tomará un descanso por su bienestar.

"Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases su tiempo su cariño, Que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós la vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós a Lo que tanto ame mi profesión por 53 años entregue mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz.", escribió Verónica Castro en su cuenta de Instagram.

TERCERA EN DISCORDIA

Luego que Yolanda Andrade asegurara que se casó en una boda simbólica con Verónica Castro , se ha dicho mucho sobre el romance y ahora un nuevo detalle ha salido a luz.



De acuerdo a la revista de espectáculos TvNotas, la presentadora Lizzie Barrera fue la responsable de que el romance entre la conductora de televisión y la actriz de telenovelas llegara a su fin.



Verónica y Lizzie se conocieron en Monterrey , luego que Castro se presentara en el programa “Hola Monterrey” conducido por Barrera. El “flechazo fue inmediato” y empezaron a frecuentarse.