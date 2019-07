Verónica Castro y Yolanda Andrade: esta es la razón por la que todos hablan de ellas en México

Una confesión que trajo cola. Luego que la actriz y conductora mexicana Yolanda Andrade anunciara en un video que se había casado hace algunos años con una “figura pública” que es “muy famosa”, más de uno en México comenzó a especular de quién se trataba. Tras la difusión en YouTube, los comentarios no tardaron en llegar y diversos nombres fueron expuestos; sin embargo, el que más peso tomó fue el de Verónica Castro y saltó la pregunta, ¿es ella en verdad la mujer de la boda realizada en Ámsterdam?

Todo se inició cuando Montserrat Oliver compartió la información en su canal oficial, pese a que Andrade le había pedido que omita esa parte de la entrevista. Las especulaciones no tardaron y se mencionó a Roxana Castellanos, Salma Hayek, Kate del Castillo y la misma Montserrat Oliver.

“Ese era un asunto que le dije a Monserrat que borrara. No lo borró. No importa. Ya se enteraron todos (…) fue un momento muy padre que viví con una persona y nos casamos simbólicamente (…) Yo sí me puedo liberar y hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella porque ella es una figura pública y es muy famosa. No puedo decir ‘fulana’, si no le he preguntado”, se le escucha decir en una entrevista que le realizó el programa ‘Hoy’.

Los seguidores del canal de YouTube empezaron a hablar sobre la actriz Verónica Castro, pese a que Yolanda Andrade no la mencionó en ningún momento. Lo que sí dijo fue que “me casé con una mujer maravillosa (…) estábamos las dos en una etapa muy enamoradas y ojala que, si ella me autoriza, (pueda) decirlo algún día y creo que hay fotos de la boda y video”. Los usuarios no dudaron en afirmar que ellas habían mantenido una relación.

Por su parte, la protagonista de ‘La casa de las flores’ y ‘Los ricos también lloran’ no se ha manifestado sobre el tema en sus redes sociales ni en ninguna entrevista. Lo que sí ha hecho es compartir diversas imágenes de la Virgen de Guadalupe en su cuenta de Twitter.

¿Con quién se casó Yolanda Andrade?



Tal como sucedió con las especulaciones sobre Verónica Castro como la mujer de la boda, las redes sociales volvieron a activarse para descubrir de quién se trataba. Es aquí donde un nuevo nombre sale a la luz: Melissa Galindo.



Ella fue pareja sentimental de Yolanda Andrade y hace algunos años, cuando sucedió la boda, ambas publicaron fotografías en sus cuentas personales luciendo anillos; sin embargo, con el fin de la relación estas fueron eliminadas.

Yolanda Andrade y Melissa Galindo mantuvieron un relación romántica aproximadamente un año y medio y culminó por una supuesta infidelidad.