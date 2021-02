Verónica Montes ha destacado por su participación en diferentes series, pero es el éxito de “El Señor de los Cielos” que le permitió hacerse conocida y abrirse paso dentro de la industria de la actuación. La actriz peruana interpretó a Belén Guerrero de Aguilera, mejor conocida como ‘La Condesa’, y dejó cautivado al público de la superserie con su impecable actuación. No solo demostró su talento, también su belleza y carisma frente a las pantallas.

La actriz es muy activa en sus redes sociales, debido a ello, sus más de millón de seguidores están pendientes de lo que hace. De hecho, suele compartir su día a día a través de fotos y videos. En más de una ocasión, Montes no ha tenido reparos de hablar sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido.

Recientemente, Verónica Montes ha confesado públicamente que ha tenido que lidiar con problemas en su cuerpo por culpa de la prolactina. La peruana habló con sus seguidores a través de un post de Instagram, donde se muestra con la cara hinchada por culpa de esta hormona que estimula las glándulas mamarias y la producción de leche.

LOS PROBLEMAS DE SALUD DE VERÓNICA MONTES

A través de cuenta oficial de Instagram, Verónica Montes compartió una serie de imágenes en las que detalló que su aspecto físico, en especial su cara, cambió a raíz del incremento de la prolactina en su cuerpo.

“Mi gente bella les quería compartir estas fotitos y contarles por lo que ando pasando. Tengo la PROLACTINA alta, es una HORMONA que estimula la mamá para producir leche, como se ve en mujeres embarazadas y mujeres que están amamantando”, detalló en la publicación la actriz.

“Y eso hace que retenga demasiado líquido y también que siempre esté cansada sin fuerzas de hacer nada. Se siente horrible estar así, porque yo soy de las personas que me levanto muy muy temprano para entrenar y aprovechar el día al máximo, y últimamente no he podido. También saben que yo vivo de mi imagen y la verdad no ha sido nada agradable estar así de inflamada la cara y todo el cuerpo”, agregó.

La intérprete, sin embargo, señaló que ya está en manos de doctores para recuperar su figura y volver a lucir tan bella como siempre. “Gracias a Dios ya ando en tratamiento para ya pronto volver a tener mi cara y mi cuerpo como siempre y volver a tener las fuerzas para aprovechar el día al máximo. Gracias por todos los mensajitos de apoyo que siempre recibo. Los amo”, indicó.