Vicente Fernández fue acusado de acosar a una joven, al tocarle su pecho, según el registro de un video que fue difundido en TikTok que se volvió viral en las últimas horas. En el clip, aparece el cantante mexicano posando para una fotografía junto a una señora, la muchacha y una niña.

Tras la difusión de las imágenes, el programa De primera mano conversó con la joven de la foto que se tomó con el intérprete azteca y mencionó que se sintió violentada tras ver la imagen.

“Esta foto la tomaron en el 2017, la razón por la que mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó (que la tocara), más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que vi las fotos con mi mamá”, contó.

La joven, de quien se desconoce su nombre, dijo que no se percató que Vicente Fernández la había tocado porque estaba utilizando un brassier con relleno.

“Yo estaba usando un brassier con relleno y es muy difícil sentir algo sobre todo porque estaba en la parte de abajo, no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom”, explicó.

La joven dijo que, pese que hay pruebas que Vicente Fernández la violentó y acosó, hay mucha gente que lo está defendiendo.

“Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. Manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa, pero lo hago sentir como sino fuera para tanto”, agregó.

Finalmente, la joven lamentó que muchas mujeres sean acosadas. “No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, concluyó.