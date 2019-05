Vicente Fernández rechazó trasplante de hígado porque no sabía si era de "un homosexual o un drogadicto"

El cantante ranchero Vicente Fernández desató la polémica recientemente tras brindar unas declaraciones sobre un fallido trasplante de hígado al que se iba a someter. Durante una entrevista al programa De Primera Mano, el mexicano relató que rechazó el órgano porque no sabía si era de un 'homosexual o un drogadicto'

Era el 2012 y Vicente Fernández fue diagnosticado con cáncer al hígado. En ese entonces estaba en medio de una gira que finalmente canceló para someterse al tratamiento. Los médicos de Houston, Estados Unidos, le dijeron que la única opción para salvar su vida era un trasplante.

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto'", declaró Vicente Fernández.

Ante esta situación, abandonó el centro de salud en Estados Unidos y viajó hasta Chile para someterse a un tratamiento. Lo operaron y siete días después le dieron de alta. "Me dijeron de una operación con un robot. Me operaron, yo ni supe y me durmieron", relató Vicente Fernández.