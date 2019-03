Victoria Ruffo corrige a conductora argentina que dijo que el Pisco era chileno: "¡ES PERUANO!" | VIDEO

A pocas semanas de su llegada a nuestro país con la obra teatral 'Las Arpías', la actriz mexicanaVictoria Ruffo concedió una entrevista al programa 'Hoy' en la que hizo evidente la emoción que siente por saber que volverá pronto al Perú.

Victoria Ruffo hizo mención a la comida peruana, en especial al ceviche, mientras recordaba algunas de las experiencias que vivió en sus visitas pasadas.

"Vamos a estar en Perú. Me da muchisimo gusto. El ceviche peruano ¡Wow! Y el otro, el que se toma, el Pisco Sour!", dijo Ruffo muy entusiasta.

Acto seguido, la conductora del programa, la actriz argentina Cecilia Galliano trató de corregir a la actriz mexicana diciéndole que el Pisco era chileno y no peruano, sin embargo, la protagonista de 'La Madrastra' se lo aclaró así.

"Noooo (es chileno). Bueno, no sé si hay (Pisco) en Chile, pero se come riquísimo allí (En Perú). He estado en unas ocasiones allá", agregó Victoria Ruffo.

La obra teatral “Las Arpías”, que cuenta con un elenco de actores de lujo integrado por Victoria Ruffo, César Évora, Maribel Guardia, Jacqueline Andere, Ana Patricia Rojo, Ninel Conde, Ariadne Díaz, Sherlyn, entre otras grandes actrices favoritas de las telenovelas mexicanas, arribará a nuestro país para una serie de presentaciones.



La puesta en escena que es muy esperada por el público peruano está escrita por Robert Thomas y dirigida por Benny Ibarra. Las funciones se realizarán el jueves 25 y viernes 26 de abril en el Centro de Convenciones María Angola de Miraflores.