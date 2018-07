Eugenio Derbez: Victoria Ruffo ningunea de la peor forma a las películas de su expareja | FOTOS | VIDEO

Las peleas y conflictos entre los actores Victoria Ruffo y Eugenio Derbez es una de las más conocidas de México y los usuarios de las redes sociales disfrutan cada vez que ambos actores se enfrentan, Incluso el actor mexicano ha parodiado infinidad de veces el conflicto de años que lleva con su expareja y madre de su hijo.



Esta vez, la prensa mexicana hizo de las suyas y no dudó en preguntarle a Victoria Ruffo por el éxito de Eugenio Derbez en sus películas y su carrera en ascenso en Hollywood. Pero la actriz no ha dudado en responder y soltar una declaración para el olvido.

En recientes declaraciones al diario mexicano ‘El Universal’, la actriz Victoria Ruffo aseguró que “gracias a Dios” no ha visto ninguna película del cómico Eugenio Derbez .

“No, gracias a Dios no he visto ninguna (película de Eugenio Derbez ). No me llaman la atención, incluso en una de ellas sale mi hijo (José Eduardo) y medio gusto que lo apoye y esté con él por fin”, dijo Ruffo entre risas.

Pese a sus polémicos comentarios sobre las producciones cinematográficas de Derbez, Victoria Ruffo manifestó su admiración por la carrera artística de su expareja y precisó que respeta “su talento y trabajo”.

“Respeto mucho a Eugenio, respeto mucho su talento y su trabajo. Es un hombre que ha logrado todas sus metas que se ha propuesto. La tenacidad que tiene se la respeto y la admiraré siempre”, señaló.

Para sorpresa de todos, Victoria Ruffo no descartó que trabajar en una misma producción con Eugenio Derbez y dijo que todo dependerá del tema económico, haciendo clara referencia a su enfrentamiento con Derbez por la manutención de su hijo en común.

Eugenio Derbez y su ex pareja Victoria Ruffo no mantienen una buena relación. Fotos: Instagram Eugenio Derbez y su ex pareja Victoria Ruffo no mantienen una buena relación. Fotos: Instagram Instagram

“Dependiendo de cuánto me pague, porque ahora sí hay presupuesto, ‘codencias’ (miserias) no”, afirmó.