Video viral | Al ser una de las parejas más queridas de la actualidad, Camilo y Evaluna ostentan muchos seguidores en las redes sociales. Ello se puede apreciar especialmente en TikTok , donde los videos que protagonizan se hacen virales en un abrir y cerrar de ojos.

Uno de los más recientes los muestra bailando la canción “Millones”, el último sencillo del colombiano. Este clip, en tan solo una semana, ha acumulado más de 837.000 reproducciones y cientos de comentarios. Nada mal, por supuesto.

Si todavía no lo has visto, descuida. No tendrás que dejarnos para ir a la cuenta de TikTok de Camilo a darle play al material. Aquí está.

“Es uno de los videos más divertidos que han hecho juntos. Ambos son seres mágicos, llenos de amor el uno por el otro. ¡Me encantan!”, sostuvo una usuaria evidentemente emocionada por lo bien que los dos congenian.

Hay que mencionar que el videoclip de “Millones” fue lanzado hace tres semanas en YouTube, donde tiene más de 19 millones de visualizaciones.