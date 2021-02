Los fanáticos de Marvel quedaron estupefactos. Durante la edición 2021 del Super Bowl, partido que disputan los Tampa Bay Buccaneers contra los Kansas City Chiefs para definir al campeón de la temporada 2020 de la NFL, un nuevo tráiler de The Falcon and the Winter Soldier fue lanzado previo a su estreno en Disney+ el 19 de marzo próximo.

En el material de The Falcon and the Winter Soldier compartido por Marvel Studios en el popular evento deportivo los seguidores del Universo Cinemático de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) tendrán la oportunidad de ver qué es lo que continúa tras los eventos de Avengers: Endgame.

La trama de The Falcon and the Winter Soldier gira en torno a la dupla conformada por Bucky Barnes (Sebastian Stan) y Sam Wilson (Anthony Mackie) tras el retiro de Steve Rogers, mejor conocido como Capitán América, aunque el legado del mítico superhéroe estadounidense recaerá sobre este disparejo par.

Si bien Capitán América le entregó su característico escudo a Falcon en Avengers: Endgame, en el tráiler se puede apreciar que el gobierno de los Estados Unidos tiene un agente especial designado para cumplir tal misión. Además, el Barón Zemo parece que será el villano a derrotar en esta serie, aunque los héroes tendrán la ayuda de Sharon Carter (Emily VanCamp).