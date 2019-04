Vin Diesel recluta a John Cena para formar parte de la nueva cinta de Rápidos y Furiosos | VIDEO

Con la participación de Dwayne Johnson 'The Rock' en el spin-off de Rápidos y Furiosos, 'Hobbs & Shawn', un nuevo soldado deberá unirse al equipo de Dominic Toretto y este será nada menos que la superestrella de WWE, John Cena.



A través de sus redes sociales, Vin Diesel anunció la llegada de John Cena como parte del equipo de 'Dominic Toretto'.



"Sé que esto suena loco, pero cada luna azul siento como Pablo (Paul Walker) allá arriba me envía a alguien, Otro soldado en la lucha por la verdad. Hoy, alguien vino al gimnasio Toretto hablando de lo que Pablo habría traído", manifestó Diesel en un video.

Aunque no se precisó si John Cena será parte del equipo de Vin Diesel o será el villano de Rápidos y Furiosos, lo cierto es que el luchador será parte de la cinta, según lo anunciaron diversos medios internacionales.



Pese a que la carrera en el cine de John Cena no es tan extensa como la de Dwayne Johnson 'The Rock', en los últimos años su popularidad se ha incrementado gracias a su participación en cintas como Bumblebee o Blockers.

El estreno de Rápidos y Furiosos 9 está previsto para el 22 de mayo de 2020 y más superestrellas del cine de acción podrían unirse al reparto.



En tanto el estreno de Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw, con la partición de Dwayne Johnson y Jason Stathan será el próximo 1 de agosto.