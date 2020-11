“Pasión de gavilanes” es una de las telenovelas colombianas que alcanzó gran fama internacional, debido a los altos niveles de audiencia que logró la historia de las hermanas Elizondo que se enamoran de los hermanos Reyes, envolviéndolos en un torbellino de pasión y venganza, las personas que la vieron aún recuerdan a cada uno de los personajes que apareció en la trama.

Además de los protagonistas, los otros actores que completaron el reparto también se ganaron el corazón de los televidentes; uno de ellos es el actor Giovanni Suárez, quien interpretó a Benito Santos Uribe.

Giovanni Suárez, el recordado Benito de Pasión de gavilanes estuvo muy grave tras ser diagnosticado con coronavirus (Foto: Telemundo)

Aunque con el paso de los años, su vida en la televisión no fue muy activa, él tuvo que afrontar situaciones muy difíciles, siendo la más complicada la que vivió hace unas semanas cuando fue diagnosticado con coronavirus, mal que lo llevó a estar postrado en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos, lugar donde permaneció incomunicado recibiendo asistencia médica, ya que no tenía el mejor parte médico por las complicaciones que se le habían presentado.

“Estoy muy enfermo, di positivo para COVID-19 y no estoy saturando nada. En estos momentos me van a meter a la UCI, quedo totalmente incomunicado. Le pido a mis fans, a mis amigos y a los que me quieren que me pongan en sus cadenas de oración para que pueda salir de esta, por favor”, escribió en su cuenta de Instagram en aquella oportunidad. Por fortuna, él pudo vencer al virus y cuenta qué es lo que vivió.

Giovanni Suárez tuvo que pedir a sus seguidores que oren por él para salvar su vida (Foto: Giovanni Suárez / Instagram)

SALIÓ DEL CENTRO MÉDICO

Tras el pedido para que recen por él, el actor colombiano finalmente pudo salir de la clínica donde estaba internado y lo primero que hizo es agradecer a Dios y a quienes oraron por su mejoría. Luego contó cómo se sentía mientras se encontraba luchando contra el virus para salvar su vida.

“Viví momentos muy tristes, de demasiada depresión, momentos que pensé que ya no daba más. Hasta ahora me puedo sentar y medio respirar, fueron momentos muy tristes cuando estaba boca abajo”, dijo en su cuenta de Instagram.

“Hoy estoy aquí porque todos los médicos y todas las enfermeras son un amor. Gracias por tantísimo amor, no merezco tanto amor de ustedes. Gracias por tanto cariño. Gracias por todos mis compañeros de la novela, han estado pendientes, me llaman todo el tiempo”, finalizó.

El actor se mostró agradecido a Dios por haberlo salvado (Foto: Giovanni Suarez / Instagram)

Asimismo, dio una entrevista a Día a Día donde contó que le pidió a Dios que cogiera su mano y no lo abandone, pues ya los médicos no tenían noticias alentadoras para él. “Para mí ya nadie daba nada, ya estaban todo el tiempo para entubarme, pero gracias al Señor y a sus oraciones, estoy aquí”.

Giovanni Suárez contó todos los cuidados que debe tener en su casa, pues sus pulmones no han quedado del todo bien, ya que el virus fue muy fuerte en su organismo.