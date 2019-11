Walter Mercado murió a los 87 años: Astrólogo falleció a causa de una falla renal en hospital de Puerto Rico | FOTOS

El famoso astrólogo de las estrellas, Walter Mercado, falleció la noche del sábado a los 87 años tras una aparente falla renal, en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan de Puerto Rico. Un portavoz de la familia dio a conocer la lamentable noticia.



"Lamentablemente, en horas de esta mañana recibí la llamada de una de sus sobrinas, Ivonne. Hasta ahora se presume que la muerte se debió a un aparente fallo renal. Murió acompañado de la familia, murió tranquilo. La familia pido un espacio”.

Willie Acosta, asistente de Walter Mercado, confirmó la noticia a través de las redes sociales. "Es con un inmenso dolor en mi corazón y en mi alma notificarles (sic) la partida de mi querido jefe y hermano, Walter Mercado, a morar con Dios. Elevemos una plegaria al altísimo por su eterno descanso. Vivirás por siempre en nuestro corazón”.



Walter Mercado se encontraba delicado de salud desde hace varios meses tras la caída que sufrió en su casa que le ocasionó una fractura en la espalda.

Walter Mercado, su asistente se despide tras conocer la muerte del astrólogo Walter Mercado, su asistente se despide tras conocer la muerte del astrólogo

En una última entrevista, Walter Mercado, sostuvo que se encontraba muy bien. "Todo está muy bien, ya me siento bien, camino por la casa estupendamente y estoy trabajo en mis proyectos… Fue una fractura mínima, no tuvo gran importancia, hasta pude asistir al reconocimiento que me dieron. Estoy en óptimas condiciones tomando mucha agua, y me estoy curando poquito a poco”, agregó.



En el 2012, Walter Mercado Salinas, asustó a todos sus seguidores al sufrir un infarto que lo llevó a estar internado en el hospital. Al salir, dijo que "se había ido, visto la muerte y volvió a la vida"

Famoso por sus horóscopos diarios, sus predicciones y su famosa frase "con mucho, mucho amor", Walter Mercado celebró también los 50 años de trayectoria en Miami donde recibió un reconocimiento y se preparó una muestra de los atuendos que lució a lo largo de su carrera.



Walter Mercado se identificó por lucir una imagen con con coloridas y ostentosas capas y joyas y un peculiar peinado. Fue actor, bailarín y escritor.

Lamentablemente, en el 2010 perdió los derechos para explotar su propio nombre y por ello pasó a llamarse Shanti Ananda, que según él fue una revelación espiritual dada a través de un ser de luz "que se me apareció para revelarme mi auténtico nombre en lo místico".