Willie Colón: "La salsa no ha muerto, pero todavía no aparece un cantante de la talla de Héctor Lavoe o Maelo"

Pese al dominio de generos musicales como el reguetón o el trap, la leyenda de la salsa Willie Colón afirmó que este genero no ha muerto, aunque aseguró que todavía no surge un sonero de la talla del gran Héctor Lavoe o Ismael Rivero.



Willie Colón afirmó que la salsa no ha muerto y que solo ha cambiado el lugar de su presentación. El intérprete de Idilio afirmó que actualmente hay músicos y grupos muy buenos en México y Colombia.



"Nueva York, que es el caso que conozco, ha cambiado. Antes tocábamos en clubes para 600 personas. Esa época ya ha cambiado ahora hay puros DJ", manifestó Willie Colón.



Pese a ello, Willie Colón afirmó que 'la salsa no ha muerto, solo ha buscado otros lugares y esos son las presentaciones masivas'.



Willie Colón afirmó que especialmente en México y Colombia 'hay una cosecha de músicos jóvenes muy buenos, que tocan salsa en serio y de manera consciente'.

Sin embargo, Willie Colón fue claro en asegurar que aún no ha visto en ningún lado un sonero como Héctor Lavoe o 'Maelo' Rivera. "Pero cuidado, tal vez pronto aparezca", afirmó.



El compañero de Héctor Lavoe y luego de Rubén Blades también se pronunció sobre la difícil situación que vive Venezuela. "A veces me siento muy pesimista, especialmente con la situación en Venezuela, porque cada vez que uno piensa que algo va a pasar y que vamos a volver a ver a Venezuela libre, nada cambia", finalizó.