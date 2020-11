Ximena Duque es una actriz colombiana que ha desarrollado toda su carrera actoral en los foros de Telemundo. La intérprete de 35 años ha logrado hacerse un nombre en el mundo de las telenovelas gracias a su gran talento, pero a pesar del gran éxito que ha alcanzado, decidió tomarse un break de las pantallas y dedicarse a su familia.

La última participación que tuvo fue en la serie “Milagros de Navidad” en 2017 y desde ese momento decidió explorar más su faceta de mamá, ya que ella sentía que la actuación le demandaba la mayor parte de su tiempo, así que quiso darle a su familia el lugar que se merecía.

Ya han pasado tres años desde que está alejada de la actuación y siente que extraña mucho los sets de grabación, pero esta situación la llevó a desenvolverse en una nueva etapa profesional que le ha permitido obtener a independencia económica que tanto anhelaba y todo esto lo contó a través de una trasmisión en vivo a través de Facebook .

Ximena Duque decidió dejar la actuación para dedicarse a su familia (Foto: Instagram / Ximena Duque)

XIMENA DUQUE Y SU FACETA DE EMPRESARIA

Ximena Duque se encuentra alejada de la televisión hace algunos años y esto le ha permitido conocer otra faceta de su vida y ahora vive una nueva etapa a nivel profesional como directora ejecutiva de una importante empresa de productos cosméticos.

Gracias a su gran trabajo y profesionalismo, la actriz ha logrado sobresalir en esta nueva faceta y ha recibido importantes reconocimientos por todo lo que ha logrado con a penas unos meses en el negocio.

No cabe duda que esto ha hecho que se sienta siente plena ejerciendo esta otra profesión que le permite obtener la independencia económica que tanto anhelaba tener, la actuación sigue teniendo un lugar muy especial en su corazón y en sus propósitos laborales.

“Extraño muchísimo hacer televisión porque desde muy chiquita sabía que lo que quería hacer era actuar. Yo quería ser actriz y obviamente que lo extraño”, se sinceró Ximena durante una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de Facebook . “Pero realmente cuando va pasando el tiempo, cumples cierta edad, tienes hijos… empiezan las prioridades a cambiar. Y yo les tengo que confesar que siempre soñé tener a la familia que tengo”.

Ximena Duque se siente feliz con su nueva faceta de empresaria, pero no le cierra las puertas a la actuación (Foto: Instagram / Ximena Duque)

La actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como La casa de al lado y Corazón valiente admitió que la vida de actriz no es fácil y quiso darle a su familia el lugar que se merecía.

“Cuando conozco a mi esposo nuevamente las prioridades cambiaron, quiero tener una familia, luego tengo a mi hija, digo: ‘Espérate, yo quiero estar con mi hija’. O sea tanto la pedí, tanto anhelé a mi hija, tanto anhelé a mi esposo, que ¿ahora me voy a ir a México, a Colombia a trabajar, a hacer una telenovela y a arriesgar lo que tengo? Pues no vale la pena, entonces nuevamente empiezas a poner las cosas en una balanza y empiezas a descubrir que hay otras cosas más importantes que tu carrera, más importantes que tu ego, que tus ganas de seguir triunfando en el medio artístico y eso fue lo que me pasó”, se sinceró.

Sin embargo, Ximena no ha descartado regresar a las pantallas, así que ya se encuentra pensando en la fecha exacta para su regreso y volver a deleitar a sus seguidores con su gran actuación.

“No quiere decir que no vaya a volver, por supuesto, eso lo llevo en la sangre y el otro día estaba haciendo mis cuentas y dije: ‘Ok, tengo 35 años a mucha honra, cumplo en enero 36, mi hija Skye nace en febrero, quiere decir que cuando Skye tenga 2 años yo voy a tener unos 38 años, podría volver a la televisión a mis 38 años’. Me lo puse como objetivo”, reconoció.

“Voy a disfrutar a Skye los primeros dos años lo más que pueda y a los 38 años de pronto empiezo a buscar mi camino de regreso a la televisión, no sé si se va a dar, pero yo soy una persona de que pon las cosas en el universo, pídeselas a Dios, ten un plan de acción, visualiza y las cosas se dan. Yo he visualizado absolutamente toda mi vida”, aseveró.

