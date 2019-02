Yalitza Aparicio: Laura Zapata volvió a insultar a la actriz al tildarla de 'regordeta' y usuarios la destruyen | FOTOS

A Laura Zapata, tal parece que le encanta estar en la polémica. Luego que tildara de fea a Yalitza Aparicio , la actriz de telenovelas volvió a referirse despectivamente contra la actriz de 'Roma', a quien esta vez llamó 'regordeta'. Este nuevo insulto no pasó desapercibido por los usuarios de las redes sociales, quienes no tuvieron piedad con la popular 'Malvina' y la destruyeron.



¿Que pasó para que todos se indignaran nuevamente con Laura Zapata? La actriz publicó una pequeña semblanza sobre la película 'Roma' que protagoniza Yalitza Aparicio y manifestó que le parecía "entrañable". "A mí sí me gustó Roma, la acabo de ver, entrañable, me remontó a muchos momentos de mi vida. Yo tuve una cleo y formó parte de mi familia, les deseo la mejor de las suertes", dice el post que publicó en Instagram.



Laura Zapata y su post sobre Roma Laura Zapata y su post sobre Roma

Inmediatamente, los comentarios de sus seguidores empezaron a llegar y ella no dudó en responder cada uno hasta que un usuario le preguntó como era su 'Cleo', a lo que Laura Zapata respondió: "Igual (a Yalitza Aparicio), chaparrita, regordera, buena, servicial, me ayudaba en todo y mi hijo le decía que cuando fuera grande se casaría con ella".



Esta descripción inmediatamente se hizo viral en la red social y sus detractores la llenaron de insultos, pero ella hasta el momento ha preferido no responder.

Comentario Laura Zapata contra Yalitza Aparicio Comentario Laura Zapata contra Yalitza Aparicio

Hace algunas semanas, al ser consultada por Yalitza Aparicio, Laura Zapata tuvo un lamentable comentario contra de la actriz nominada al Oscar 2019 y aunque después trató de arreglar el tema, ya el daño estaba hecho.



Recordemos que Laura Zapata no es la única actriz que ha lanzado ciertos improperios en contra de Yalitza Aparicio, ya que a Sergio Goyri también le cayó una serie de insultos luego que insultara a la actriz e indicar que es "una pinche india" que no sabe actuar.