Yalitza Aparicio: El 'Club anti Yalitza' que pretende boicotear su carrera como actriz en México | Oscar 2019 | Roma

Yalitza Aparicio alcanzó la fama tras su actuación en la película 'Roma', cinta donde interpreta a una trabajadora del hogar que es el soporte anímico de una familia de clase alta. Sin experiencia alguna en actuación, la mexicana se metió de lleno a su personaje y logró cautivar a Alfonso Cuarón y a los críticos con su interpretación, por la que ha ganado diversos premios y reconocida por su excelente trabajo en esta cinta que pelea hoy por mejor película y mejor cinta extranjera en los Oscar 2019. Sin embargo, en México varios integrantes del gremio de actores han visto a la actriz de origen indígena como una amenaza y hasta habrían creado sendos grupos de whatsapp en donde coordinan acciones en contra de novel artista y un 'club anti Yalitza' que pretende poner trabas en el desarrollo actoral de la popular 'Cleo'.



¿Por qué a los actores mexicanos les incomoda Yalitza Aparicio? De acuerdo a informaciones de los medios de comunicación de México, muchos consideran que la joven no es 'digna' de ser llamada actriz porque nunca estudió la carrera actoral, mucho menos ha tenido que luchar por un papel como ellos, quienes, en su mayoría estudiaron en la escuela de actores de Televisa e hicieron sus primeras apariciones en telenovelas de este canal antes de dar un salto a un difícil Hollywood.



Otra de las excusas es que Yalitza Aparicio "no es como nosotros", es decir el color de piel no coincide con la mayoría de las estrellas mexicana, algo que muchos han catalogado de racismo. Solo un ejemplo, hace unas semanas, Laura Zapata tuvo un lamentable comentario contra la actriz: "La suerte de las feas" , y aunque trató de arreglar su desatino, en redes sociales no dudaron en lapidarla por discriminadora

Sergio Goyri es otro actor que calificó a Yalitza Aparicio de 'india' en un video que fue compartido en redes sociales y por el que el actor tuvo que salir a los medio a pedir disculpas. "Qué vengan a nominar a una pinche india que dice ‘sí señora, no señora’ y que la metan a una terna a la mejor actriz que no llena”, fue lo que dijo el también protagonista de 'Te sigo amando'.



Isaura Espinoza también calificó como 'exagerada' la candidatura de Yalitza Aparicio al Oscar, así como otras como Ana de la Reguera, quien se burló de la actriz al verla en la portada de Vanity Fair.



Estas críticas solo son algunas de las muestras 'extrernas' que algunos actores han sacado a relucir, pero lo terrible de la situación son los ataques racistas que ha tenido que soportar Yalitza Aparicio de parte de sus mismos compatriotas por salir en Vanity Fair, Vogue México, Hola, entre otras revistas en cuyas portadas solo presentaban a artistas con ojos azules o de una belleza, catalogada por muchos como perfecta.

BOICOT EN MÉXICO



A pesar que Yalitza Aparicio no ha hecho caso a los ataques y comentarios, se sabe que en México varios actores y actrices se han organizado en un chat de WhatsApp para pedir a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) que la protagonista de la película Roma, de Alfonso Cuarón, no sea nominada en la categoría de Mejor Actriz en la siguiente edición del Premio Ariel.



"Me enteré qué hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la @AcademiaCineMx que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más", tuiteó la actriz Rossana Barro.

Blanca Guerra, Laura Luz, Vanessa Bauche, Regina Orozco, Dolores Heredia y Carmen Zavaleta, serían los integrantes de este escandaloso chat.

YALITZA EN LOS OSCAR 2019



Yalitza Carrillo hoy se lucirá por primera vez en la alfombra roja de los Oscar 2019 y lo hará más orgullosa que nunca y representando a su país. La actriz ha demostrado que tiene cómo callar a sus detractores y lo hará cuando desfile al lado de estrellas como Lady Gaga, Jennifer Lopez, Alfonso Cuarón, entre otros artistas que hoy buscarán llevarse una estatuilla dorada.