La presentadora Yanet García acostumbra a utilizar su cuenta en Instagram para compartir infartantes fotografías, su rutina de ejercicios y sus actividades del día a día. También hay ocasiones en las que la ‘Chica del clima’ se inspira y envía mensajes motivadores para sus seguidores como en esta ocasión; sin embargo, todo el fondo de su publicación quedó en segundo plano por un detalle que se robó más la atención.

La joven subió una imagen ‘mirando al horizonte’ y apoyada sobre la baranda del balcón de lo que puede ser su casa en México. Luce un chullo mostaza en la cabeza, un top y ajustados leggins que marcan su derrier, haciendo que más de uno no comente su frase sino cómo luce esa parte de su anatomía.

“Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia. Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración. Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora. Los ganadores NO hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzga a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No mira la ropa, mira el comportamiento. Cuando un perdedor pierde, dice: No tengo suerte, creo que esto no es para mí“. Cuando un ganador pierde, dice: “Lo volveré a intentar, voy a prepararme más, voy a ganar“. Cuando un ganador ve a otro ganador dice: “Gracias por enseñarme el camino, si él pudo yo también puedo”, escribió la mexicana en su cuenta oficial de Instagram.

Si bien algunos de sus casi 8 millones de seguidores agradecieron el mensaje, apoyaron la idea de no rendirse y luchar hasta el final por sus sueños, la gran mayoría comentó alabando la pose de Yanet García y su bien trabajado derrier.

Minutos después, la presentadora del programa ‘Hoy’ de Televisa compartió en Instagram un breve video con la misma vestimenta deportiva, el chullo mostaza y haciendo un ligero movimiento de caderas dando la espalda a la cámara, pero mirando coquetamente a la misma.