El éxito que “Yo soy Betty, la fea” obtuvo en Colombia y a nivel internacional es descomunal: se emitió en 180 países, fue adaptada más de 30 veces y ganó el Guinness Records 2010 como la telenovela colombiana más exitosa de todos los tiempos. Pese a todos los logros obtenido es estos 20 años, incluido estar en el top-10 de Netflix desde que llegó a la plataforma, sus actores nunca han recibido regalías por su participación en la telenovela.

Algo que pocos podrían imaginar es que la exitosa telenovela colombiana no generara ingresos para sus protagonistas. Sin embargo, hace un tiempo, la misma protagonista de la historia, Ana María Orozco, reveló detalles económicos en la producción, como la ausencia de regalías y la brecha salarial que existía en el elenco de actores.

De acuerdo con Orozco, a pesar del arrollador éxito que tuvo “Yo Soy Betty, la fea”, los sueldos de los actores no estaban acorde con su trabajo y lo exitosa que fue la producción. La protagonista de la telenovela reveló hace unos años a la revista argentina Caras que estaba orgullosa de representar a Betty y que no se arrepentía de nada, pero ella no era quien se estaba haciendo rica.

"Yo soy Betty, la fea", o simplemente "Betty, la fea", es una telenovela colombiana, creada por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán, ganadora del Guinness Records 2010 (Foto: RCN)

REGALÍAS, EL PAGO QUE NUNCA HA RECIBIDO EL ELENCO

Pese a todo el éxito comprobado de la telenovela, los actores no han obtenido ganancias de las trasmisiones en los 180 países y menos de la retransmisión en Netflix. Así lo dio a conocer Ana María Orozco en una entrevista en 2019, cuando tuvo “Yo Soy Betty, la fea” celebraba su vigésimo aniversario. En dicha charla, la actriz reveló que ellos nunca recibieron ninguna retribución económica en lo que respecta a las regalías.

“Salió en el 2012 la Ley de Derechos de Intérprete, se creó la Sociedad de Gestión de Actores acá en Colombia y sí, digamos, se pagan unos derechos desde el 2012. Obviamente sí nos corresponde un porcentaje, pero desde que hicimos la novela hasta ahora nunca recibimos regalías de otros países ni de repeticiones ni nada. Lo único que nos respalda es la Ley de Derechos de Intérprete”, contó la actriz.

LA BRECHA SALARIAL EN “BETTY LA FEA”

Hace ya varios años, en 2001 para ser precisos, la actriz ya había revelado que existía una gran diferencia entre los sueldos de los actores y que incluso, siendo protagonista, no ganaba lo que debía por su trabajo. “Mi trabajo es muy duro (…). Si te digo cuánto gano te mueres de risa. El canal es el que se ha enriquecido. La gente piensa que porque estás en la tele eres millonaria. Aunque ganes mucho dinero, es difícil disfrutarlo porque te secuestran”, manifestó aquella oportunidad.

Asimismo, contó que las jornadas de trabajo eran muy pesadas, pues había días de grabaciones de hasta 18 horas.

“Amé hacer ‘Betty, la fea’. Hoy podemos disfrutar de lo que no gozamos en ese momento porque nos tocaban jornadas inhumanas. Este elenco fue increíble. La novela tenía una magia y tocaba los corazones de cada persona”, dijo Orozco.