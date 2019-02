Conductora mexicana discute con Laura Bozzo y la echa de su programa ¡Escándalo! | VIDEO

Yolanda Andrade, una de las conductoras más populares de México, discutió en pleno programa de TV con Laura Bozzo y luego la invitó a retirarse del set pues mencionó que "si no se sentía cómoda se podía ir".

Momentos antes, Laura Bozzo intentó retirarse del programa pues se sintió incómoda con la actitud de una panelista que empezó a hablar de sexo. Luego de calmar las aguas, la abogada regresó a su sitio.

Al notar la actitud incómoda de Laura Bozzo, Yolanda Andrade le increpó que en el talk show que la peruana conduce se habían visto peores casos y escenas de agresión.

Conductora mexicana discute con Laura Bozzo y la echa de su programa Conductora mexicana discute con Laura Bozzo y la echa de su programa

"Laura, que no has hecho en los programas, que se golpean, que se dicen de cosas. Si no te sientes cómoda te puedes ir", le dijo Yolanda Andrade generando la incomodidad de Laura Bozzo.

"Me sentí desubicada" , agregó Laura Bozzo, muy ofuscada, tratando de olvidar el mal rato que pasó en el programa de TV mexicano.

A través de su cuenta de Twitter, Laura Bozzo explicó lo sucedido y aclaró a sus seguidores que nunca abandonó el estudio pese a la discusión con la conductora.

Aquí lo que sucedió en el programa: