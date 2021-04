Cuando Rafael Amaya tocó fondo por su adicción a las drogas y el alcohol, amigos muy cercanos y gente que lo ama lo llevó al centro de rehabilitación del boxeador Julio César Chávez para que se recupere. Después de varios meses, el protagonista de “El señor de los cielos” fue dado de alta en diciembre del año pasado, pero debía ser muy disciplinado para que poco a poco retome su vida. Fue así como su familia se convirtió en un pilar muy importante durante este proceso, que aún continúa.

Si bien, todos sus parientes lo han apoyado incondicionalmente, faltaría alguien muy importante, al menos eso fue lo que reveló hace tres años ‘Ventaneando’ cuando se divulgó la noticia de que el actor de Aurelio Casillas tendría una hija no reconocida que actualmente tiene 26 años, fruto de un romance con Elizabeth Gálvez cuando ambos era adolescentes.

Precisamente, aprovechando la presencia del histrión en una función de box, junto a su familia, fue consultado sobre su supuesta hija Yomairi. En un principio evadió la pregunta para contestar otras, pero al ser cuestionado nuevamente, optó por retirarse; sin embargo, se le escuchó decir a lo lejos: “¿Una niña? No, cómo creen”.

Debido a la incógnita que ha surgido en base a la hija que tendría Rafael Amaya, te damos a conocer todo lo que se sabe hasta el momento de Yomairi.

Tras haber sido dado de alta algunos meses, el actor participó en una transmisión en vivo, donde respondió preguntas de sus seguidores, relatando cómo fue su proceso para superar sus adicciones y excesos. (Foto: Rafael Amaya / Instagram)

¿QUIÉN ES YOMAIRI?

De acuerdo con información de ‘Ventaneando’, Yomairi tiene 26 años, vive en San Diego, California, y es licenciada en criminalística. Según Elizabeth Gálvez, madre de la presunta hija de Amaya, la joven no conoce personalmente a su padre, pero no le guarda resentimiento; por el contrario, siempre quiso estar a su lado y apoyarlo, más cuando él atravesó una crisis por su adicción a las drogas.

Asimismo, reveló que la muchacha siempre tuvo contacto con sus abuelos y lamentó que la madre del histrión haya negado en 2017 la existencia de su nieta; toda vez que en aquella oportunidad, Rosario Núñez de Amaya contó que en la década de los 90, una mujer se presentó ante ella para decirle que estaba embarazada de su hijo, que en ese entonces era menor de edad. “¿Dónde está? Si no sabe usted dónde está, ojalá yo quisiera saber dónde está”, indicó.

“Lo que hizo la abuela a mí me llegó mucho porque no es como dice. Ella siempre ha tenido acercamiento con mi hija, ella habla con su abuela de hecho. Yomairi ha buscado el acercamiento hacia su padre porque lo tenía con sus abuelos, yo no sé por qué la señora tiene que argumentar algo que no es verídico. No lo podía creer porque ahora que su papá estuvo mal, ella le reiteró que ahí estaba su número, le dijo dónde vivía. Para ella fue muy fuerte escuchar eso”, dijo muy enojada Gálvez el último 14 de abril a ‘Ventaneando’.

De acuerdo con Gálvez, su hija al conocer que el actor iba a la casa de sus padres en Navidad o Año Nuevo les planteó estar presente en una de las reuniones, pero ella se negó. “Su abuela decía que no podía porque Rafa se iba a molestar o cosas así, imagínese el impacto para mi hija, sin embargo, ella siempre los siguió visitando, ha sido muy fuerte, la verdad”, añadió.

Por su parte, el abogado que representó a Elizabeth Gálvez en el proceso para que el histrión de “El señor de los cielos” reconociera a su hija contó que ellos iban a llegar a un acuerdo para no iniciar un proceso legal, luego se retiró. Lo que supo es que después Rafael se fue a otro lugar y todo se volvió complicado.

“Todo estaba cordial, se pidió una prueba de ADN, me dijeron que yo la pagara, yo estaba de acuerdo, pero cuando salga 99%, pues le dije que ellos me pagaran todo lo que no me habían dado de manutención de mi hija”, manifestó Gálvez. Para ella, este fue el punto que provocó un disgusto en la familia. “Me dijeron que no, que solamente me iba a estar dando la pensión, pero que no quería tener contacto alguno”, publicó Univisión.

Pese a la negativa, la supuesta madre de la hija del actor no cree que Rafael haya decidido eso, pues quien representaba a Amaya era su propio hermano Jorge, con quien fue el único que tuvo contacto durante todo el proceso.

Para la madre de Yomairi, el actor es una persona noble, por lo que le pidió acercarse a su hija. (Foto: Rafael Amaya / Instagram)

PRIMO DE RAFAEL AMAYA CONOCE A YOMAIRI

Álvaro Núñez, primo del actor, aceptó que tienen conocimiento de Yomairi, pero que él sólo la conoce por fotografías, de quien sí sabe más es de Elizabeth Gálvez.

“A su mamá sí la conozco, la conocí en su tiempo hace muchísimos años y después de eso es una conocida, hemos aplicado a través de los años. Sí [me tocó saber que tuvieron una relación], sí pero en aquellos tiempos cuando eran adolescentes”, publicó Las Estrellas.