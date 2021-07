La famosa youtuber Yoseline Hoffman que era mundialmente reconocida con el seudónimo de YosStop fue detenida la noche del 29 de junio luego que la joven Ainara Suárez la denunciara por evidenciar en el referido canal (YouTube) un video donde la denunciante es atacada sexualmente por cuatro hombres en el 2018.

Es así que una denuncia por, presuntamente, difundir material audiovisual calificado como pornografía infantil debido a que se trataba de una menor de edad, recayó sobre Hoffman quien tras una sentencia condenatoria podría pasar varios años en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.

Este centro de reclusión está ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la capital del país y alberga a algunas de las prisioneras más famosas de México, que a la vez también son consideradas como las más peligrosas.

¿QUIÉN ES YOSSELINE HOFFMAN?

Es una reconocida youTuber que en distintas ocasiones ha causado todo tipo de controversias, sobre todo, en las redes sociales debido a sus comentarios. En el caso de Ainara, se vio involucrada debido a que ella habría sido quien difundió en su canal un video donde se observa el acto de violación contra Suárez .

Cabe indicar que Ainara, por aquella época, era una menor de edad y años después contó su historia en el programa Ventaneando.

“Yo no tenía idea de lo que había pasado. Si no existiera el video, jamás me habría dado cuenta. No me acuerdo, no tengo memoria de qué haya pasado”, expresó.

También resaltó que ella recién se percató del material audiovisual cuando un amigo le envió ese video. “Me lo mandó un niño que era mi amigo y me preguntó: ‘¿Qué pasó?’. Y cuando me di cuenta fue horrible, sí fue como si me hubieran soltado otro golpe”, dijo.

Luego se conocería un segundo video en el que Ainara se peleaba con unas mujeres. Luego de este video YosStoP entró en la historia y transmitió estos dos videos en su canal.

Todo empezó cuando YosStop compartió un video en su cuenta de YouTube en el que lanza duras críticas al caso de Ainara Suárez, que denunció haber sido abusada sexualmente (Foto: Instagram/YouTube)

“El día que salió el video en YouTube fue cuando empezó a lloverme el hate y todas las personas se dieron cuenta de que era yo y que no sólo fue la pelea, sino el video de la violación. Fue cuando todo comenzó a hacerse muy grande, me sentí súper mal, me sentía extremadamente expuesta y no estaba lista para toda esa atención”, añadió Ainara.

RECLUSAS EN SANTA MARTHA ACATITLA

Si la youtuber es declarada culpable tendrá que compartir celdas con reclusas que son conocidas por su “fama” o por su grado de peligrosidad.

Una de ellas es Juana Barraza Samperio, mejor conocida como “La Mataviejitas”, que permanece en prisión por haber cometido entre 42 y 48 homicidios a mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México. Por estos delitos fue sentenciada a 759 años de prisión.

También se encuentra Esperanza Gutiérres quien fue sentenciada por presuntamente participar en el asesinato de dos personas de nacionalidad israelí en la plaza comercial Artz. Ingresó al penal en junio del 2019.

Asimismo, en la lista aparece Rosario Robles, exsecretaria de estado quien se encuentra en ese lugar por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Otras de las mujeres que purga prisión en ese penal es Mónica García Villegas, dueña y directora del colegio Rébsamen. Ella fue acusada de la muerte de 26 personas en el sismo del 19 de septiembre de 2017, de las cuales 19 eran menores de edad.

Diana Sánchez Barrios es otra de las reclusas que fue detenida en marzo del 2021 y fue sentenciada por delito de extorsión agravada y robo agravado en pandilla.