En el 2018 Ainara Suárez fue víctima de cuatro sujetos quienes abusaron sexualmente de ella tras asistir a una fiesta. Luego de varios años el caso viene tomando un rumbo seguro para que se pueda dictar una sentencia contra los responsables. Aquí también se ha visto involucrada una influencer que administra el canal de YouTube YosStop por presuntamente haber difundido este material.

MÁS INFORMACIÓN: Esta es la razón por la que la famosa youtuber mexicana YosStop fue detenida

La agraviada ha subido historias en su red social de Instagram donde da cuenta que viene recibiendo el apoyo de su familia, de su novio, abogados y varios colectivos para que su caso no quede impune y se haga justicia.

“No he querido decir nada de este tema porque no tenía claro lo que quería decir, creo que es momento para hablar, quiero empezar diciendo que estoy contenta porque se empieza a hacer algo, apenas es le primer paso, aun falta muchísimo, faltan cuatro personas”, señaló.

Ainara también está convencida que continuara luchando para que haya justicia, debido a que ese es su objetivo principal.

EL CASO

Esto ocurrió en el 2018 cuando Ainara era una adolescente y fue a una fiesta a donde también acudieron sus compañeros de la preparatoria. Luego de tomar algunas bebidas alcohólicas se produjo el lamentable hecho y el ataque fue grabado y posteriormente se viralizó en las redes sociales.

Ella se atrevió a contar su verdad en el programa televisivo Ventaneando.

“Yo no tenía idea de lo que había pasado. Si no existiera el video, jamás me habría dado cuenta. No me acuerdo, no tengo memoria de qué haya pasado”, manifestó.

Ainara Suárez es una joven que lucha para que se haga justicia en su caso (Foto: Ainara Suárez/Instagram)

La joven sostuvo que se dio cuenta de que había sido abusada sexualmente dos días después cuando a ella le llegó un video donde se veía lo que ocurrió. “Me lo mandó un niño que era mi amigo y me preguntó: ‘qué pasó’. Y cuando me di cuenta fue horrible, sí fue como si me hubieran soltado otro golpe”, dijo.

Pero Ainara también tuvo que enfrentar a otra enemiga y se trató de YosStop una influencer que evidenció los videos lo que generó que más personas conocieran su caso.

“El día que salió el video en YouTube fue cuando empezó a lloverme el hate y todas las personas se dieron cuenta de que era yo y que no sólo fue la pelea, sino el video de la violación. Fue cuando todo comenzó a hacerse muy grande, me sentí supermal, me sentía extremadamente expuesta y no estaba lista para toda esa atención” expresó.

Como una forma de solucionar el tema, la joven quiso acercarse a la youtuber pero no tuvo éxito.

DETENIDA

El último martes fue detenida la youtuber Yoseline “H”, también conocida como YosStop, a quien se le acusa por el delito de pornografía infantil. Mediante las redes sociales se vio el momento en que fue detenida por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su casa en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

Tras ello, Yoseline “H” fue derivada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, al sur de la CDMX, en donde enfrentará a la justicia tres meses después que Ainara interpusiera una demanda en su contra por el delito de pornografía infantil.

También denunció a los cuatro hombres Carlos R, Julián G, Axel A y Nicolás B. Tal denuncia se realizó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia por los delitos de violencia equiparada y pornografía infantil. Hasta la fecha se desconoce si ya se ha realizado la detención de alguno de estos acusados.