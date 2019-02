Ben Affleck reveló la verdadera razón por la que decidió no volver a interpretar a Batman | FOTOS Y VIDEO

Aunque ya se había revelado su alejamiento del icónico personaje, el actor Ben Aflleck se encargó de despejar todas las dudas y confirmó que no volverá a interpretar a Batman en las películas de DC.

El galardonado actor ofreció una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel el pasado jueves para promocionar su nueva película, “Triple Frontier”, y fue consultado por el presentador respecto a su continuidad como el ‘Caballero de la noche”.

Ben Aflleck no tuvo problemas en aclarar que, efectivamente, no volverá a interpretar a Batman y explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado del icónico personaje que asumió en “Batman vs. Superman” (2016).

“Sí, estoy (retirado). Lo decidí. Intenté dirigir una versión, trabajé con un gran guionista, pero no encontré el enfoque adecuado. No podía resolverlo. Así que pensé que era hora de dejar que alguien más lo probara y consiguieron algunas personas realmente buenas”, expresó Ben Aflleck en el programa de Jimmy Kimmel.

Recordemos que Ben Aflleck estuvo por muchos años intentando hacer un guion para “The Batman”; sin embargo, como el mismo relata, no pudo concretar ese proyecto y Matt Reeves asumió el trabajo de escribir y dirigir la nueva película del Caballero Oscuro.

Durante el programa, el presentador trató de sorprender a Ben Affleck con una “ceremonia de retiro” de su rol como Batman, para lo que Kimmel llevó al estudio una capucha característica del héroe de Gotham.

“Warner Bros. nos ha dado algo y vamos a retirar oficialmente tu capa de Batman. Esa es tu capucha oficial”, precisó Kimmel, antes de que apareciera su compañero vestido de Robin portando una capa de Batman marcada con el número de 12 de Tom Brady, el jugador de los New England Patriots, en la espalda.

Entre risas, Ben Affleck dijo que el número del jugador de fútbol americano estuvo todo el tiempo grabado en su capa y que Warner Bros. pagó 80 millones de dólares para removerlo digitalmente de las películas.

Al retirar la icónica capa, Ben Affleck concluyó la entrevista diciendo: “No soy Batman”, en un giro a la clásica frase expresada por el personaje.