Nacho Vidal desmintió rumores de ser portador de VIH a través de un video en YouTube

A lo largo de los últimos meses, Nacho Vidal ha sido blanco de muchos rumores. Uno de estos señalaba que el actor español había dado positivo a un test de VIH. Recientemente, él plantó cara ante el tema en un video publicado en su cuenta de YouTube.

En el clip, el famoso sostuvo que justo había terminado de rodar una serie de siete escenas, cada una de estas con una chica distinta, cuando le comunicaron que un test de VIH suyo arrojó positivo. Dicho examen le fue aplicado días previos.

"Mi sorpresa fue que el último día, cuando acabo la escena con la última chica, me llaman de mi oficina y me dicen: 'Nacho, hemos recibido el test que te hiciste el otro día, pero hay una cosa que no está bien, que te sale positivo de VIH'", manifestó Nacho Vidal en la grabación.

El tema tomó de improviso al actor, quien afirmó que se puso en contacto con las mencionadas jovencitas. "En el mismo momento que yo recibí la llamada, el mensaje fue mandado a esas siete personas", dijo.

Las pruebas aplicadas a las féminas dieron negativo al virus. Si bien Nacho Vidal no lo dijo, todo habría sido un falso positivo.

Como era de esperarse, el tema 'explotó' en las redes sociales. Miles de usuarios alrededor del planeta enviaron diferentes mensajes al actor. Muchos de estos fueron negativos.

"Me decían 'muérete', se regodeaban. Es muy fuerte. Hay gente de esta industria que ha sufrido este acoso y ha llegado a suicidarse... y si yo no fuese tan fuerte como soy posiblemente me hubiese suicidado", indicó en el video, quizá recordando lo que sucedió con August Ames.

Nacho Vidal habló acerca de los peligros de su labor frente a cámaras. " He puesto mi vida en juego muchas veces. Este es un trabajo en el que te juegas la vida cada vez que te acuestas con una persona que viene con un test", refirió.