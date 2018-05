Maluma nunca nos deja de sorprender. Además de atraer a miles de fanáticos y llenar recintos con su gira F.A.M.E. por Estados Unidos, el artista colombiano demuestra que no le huye a los retos al incursionar en la música en otro idioma.



Y es que al parecer Maluma quiere salir a la conquista de otros mercados internacionales con el lanzamiento de ‘Hands on me’, su primera canción en inglés de la mano de BURNS y Rae Sremmund.

En el videoclip de YouTube, que ya lleva más de 10 millones de reproducciones, se puede apreciar al intérprete de ‘Felices los 4’ rodeado de lujos en una mansión al lado del DJ y del dúo de hip hop.



Esta colaboración de Maluma estará incluida en su próximo álbum F.A.M.E. que llegará a las tiendas este 18 de mayo y que también tendrá colaboraciones con Marc Anthony, Prince Royce, Jason Derulo, entre otros.

BURNS x Maluma x Rae Sremmurd - Hands On Me (Official Video)