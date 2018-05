En YouTube se comenzó a viralizar la pelea entre los conductores del programa ‘Hoy’, Andrea Legarreta y Raúl Araiza, quienes protagonizaron una bochornosa escena en plena transmisión en vivo.



En las imágenes de YouTube se aprecia que Andrea Legarreta y Raúl Araiza discutieron durante la dinámica 'Te cargó el payaso' donde no se aguantaron y se comenzaron a gritar.



Hay varias versiones sobre el video que viene circulando en YouTube. La riña habría sido ocasionada por culpa de Andrea Legarreta, quien comenzó a hacer muecas a Raúl Araiza, algo que sacó de sus casillas a su compañero de ‘Hoy’.



Raúl Araiza encaró a Andrea Legarreta cuando Galilea Montijo dijo que estaba “de flojera” y ambas comenzaron a hacer muecas.



Andrea Legarreta habló sobre una anécdota con Luis Miguel. (Video: YouTube)

"¿Qué quieres, qué quieres, qué no te gusta, qué quieres, me estás llamando a mí?", gritó Raúl Araiza a Andrea Legarreta, deteniendo la dinámica y dejando a todos en silencio tal como se aprecia en las imágenes de YouTube.



Fernando del Solar, el otro conductor de ‘Hoy’, tuvo que poner paños fríos, acercándose a Raúl Araiza para calmarlo y abrazarlo para que la discusión no pasara a mayores como se ve en el video de YouTube.



Al día siguiente de la discusión entre Andrea Legarreta y b viralizada en YouTube, ninguno de los dos se dirigió la palabra y hasta tuvieron que desayunar en diferentes grupos para no cruzarse.

