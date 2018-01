YouTube viral: una de las actrices de 'Betty la fea' ahora vive en un asilo de ancianos [FOTOS]

¡Los fans se preocupan! Una de las actrices colombianas más carismática que formó parte del fenómeno mundial de'Betty la fea' , decidió dar un giro por completo a su día a día e iniciar una nueva etapa en su vida. Su caso se volvió viral en YouTube.

La popular actriz de 'Betty la fea' cuenta los motivos que la llevaron a dejar su cómoda vida llena de viajes para vivir los restos de sus días internada en un asilo de ancianos.

Dora Cadavid reconocida internacionalmente por haber participado en decenas de producciones colombianas, ahora reside en un ancianato, según informan los medios colombianos.

“Empezamos luego a viajar por todo Colombia y cuando ya llegamos a un destino final, creo que era Cúcuta, yo le dije a ellas que ya no quería seguir viajando. Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola. Tú sabes que con uno con la edad no debe estar solo en ninguna parte… y yo no quiero ser carga para nadie”, contó la actriz para Canal 1 de Colombia.

Dora Cadavid señala que se encuentra muy cómoda y a gusto en el lugar donde vive. Además precisa que no podía "sacrificar a una nuera y a una nieta a tener una vida con ella.

Muy consciente de sus palabras, la actriz de 'Betty la fea' señala que no le tiene miedo a la muerte, pero sí respeto. "Si me llevan, que sea dormidita para no sentir nada", agrega.