En YouTube, Katy Perry fue criticada por su accionar de robarle a un beso a un joven en ‘American Idol’, ahora el muchacho dio una entrevista diciendo que no le gustó el gesto de la cantante porque lo estaba guardando para una ocasión “especial”.



En un episodio que se transmitió el pasado fin de semana volviéndose viral en YouTube, Benjamin Glaze, de 20 años, dijo que jamás había tenido una relación ni había besado a una chica por lo que Katy Perry lo sorprendió robándole un beso en los labios.



En una entrevista con The New York Times, Glaze mencionó que no le agradó que Katy Perry lo besara, sintiéndose hasta tal punto incómodo porque “quería guardarlo para mi primera relación”.



Glaze dijo que así Katy Perry le hubiera preguntado si podía besarlo, él hubiera respondido que no.



Katy Perry robó un beso a un joven en 'American Idol', pero a él no le gustó. (Captura: YouTube/American Idol) Katy Perry robó un beso a un joven en 'American Idol', pero a él no le gustó. (Captura: YouTube/American Idol)

"Muchos chicos se sentirían muy emocionados (…) crecí en una familia conservadora y me sentí incómodo de inmediato. Quería que mi primer beso fuera especial", dijo por teléfono al periódico estadounidense desde su natal Enid, en Oklahoma.



Sin embargo, después que el video de YouTube se viralizara por el beso de Katy Perry, Glaze tuvo una conversación con sus amigos sobre este caso.



“Coincidieron conmigo que ese beso no contaba. Fue un contacto de labios contra una situación romántica con una persona que amas. Ese es el significado del primer beso”, dijo el estadounidense sobre la situación con Katy Perry.



Glaze negó ser acosado por Katy Perry como se comentó en un principio, y al contrario, agradeció a la intérprete por etiquetarlo en uno de sus comentarios en Twitter.



El joven músico no pasó a la siguiente ronda de 'American Idol', mientras que Katy Perry ni la cadena ABC que emite el programa han declarado sobre este tema.

