En YouTube se comenzó a viralizar cuando Thalía y Natti Natasha se quedaron sin 'playback' y revelaron sus verdaderas voces en un percance durante una presentación en vivo en Los Ángeles (California, Estados Unidos) el pasado 17 de noviembre que también contó con la participación de Paulina Rubio y Gloria Trevi, entre otras.

En las imágenes viralizadas de YouTube se aprecia que Thalía y Natti Natasha interpretaban su éxito 'No me acuerdo', sin embargo, segundos después por un fallo de sonido la pista musical dejó de escucharse.



Pese a este problema que destapó que Thalía y Natti Natasha estaba utilizando 'playback', ambas decidieron cantar sobre la pista para continuar con el espectáculo.



En el video de YouTube, Natti Natasha no ocultó su nerviosismo, pero Thalía la animó a continuar mientras que el público cantaba con ellas.